Erste Infos zur PS6 aufgetaucht: Neuere Hardware bringt stärkere Leistung

Wir sind fast fünf Jahre nach der Veröffentlichung der PS5, und Gerüchte über Sonys Next-Gen-Konsole PS6 beginnen an die Oberfläche zu kommen.

Erste Infos zur PS6

In einem YouTube-Video von Moore’s Law is Dead teilt der Leaker umfangreiche Informationen über die möglichen Spezifikationen der PlayStation 6, den Startpreis und den Zeitpunkt der Veröffentlichung mit. Es ist immer wichtig, diese frühen Lecks nicht zu wichtig zu nehmen, und Moores Law is Dead fügt sogar einen Haftungsausschluss im Video hinzu. Denn die Informationen stammen aus einer durchgesickerten AMD-Präsentation an Sony im Jahr 2023, und fügt hinzu, dass sich einige dieser Spezifikationen inzwischen geändert haben könnten. Nichtsdestotrotz zeigen die Leaks, dass das Unternehmen möglicherweise einen geringeren Stromverbrauch priorisiert und die Kosten für die kommenden PS6 im Einklang mit früheren Generationen hält. Das Video behauptet, dass die Next-Gen-Konsole im Vergleich zur Basis-PS5 dreimal so hoch wie die Rasterisierung oder 3D-Rendering-Leistung und etwa das Doppelte der PS5 Pro haben wird.

Der YouTuber erklärte, dass die PS6 PS4- und PS5-Abwärtskompatibilität hat, während sie möglicherweise mit einem Preis von 499,- Euro veröffentlicht wird. Dieser Preispunkt könnte ein Hinweis darauf sein, dass Sony an den gleichen Erfolg wie die PS4 anschließen möchte, was zum Teil auf ihren niedrigeren Preis im Vergleich zur Konkurrenz zu dieser Zeit zurückzuführen ist. Zusammen mit der PS6 arbeitet Sony Berichten zufolge auch an einem Handheld, das die Konsole ergänzen wird. Laut den durchgesickerten Informationen wird das PS6-Handheld einen microSD-Steckplatz, einen M.2-SSD-Steckplatz, einen Touchscreen, haptische Vibrationen und zwei Mikrofone erhalten. Das PS6-Handheld Gerüchte beschreibt detaillierte Spezifikationen, die die ROG Xbox Ally X übertreffen sollten, und einen USB-C-Anschluss, der Videoausgabe möglich machen könnte. Für die PS6 und das PS6-Handheld behauptet der Leaker, dass Sony Mitte 2027 mit der Produktion von beiden beginnen wird, mit einem möglichen Veröffentlichungsdatum zwischen Herbst 2027 und Anfang 2028.