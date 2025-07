Ghost of Yotei: State of Play zeigt das offene Gameplay

Das Ghost of Yotei State of Play-Showcase betonte die freizügige Natur der offenen Welt, die als Kulisse für die Rache der Protagonistin Atsu dient.

Alles zu Ghost of Yotei

Wobei der Entwickler Sucker Punch betonte, dass das Spiel alle Spielstile nicht nur im Kampf, sondern auch beim Erkunden und Reisen unterstützt. Was ist damit gemeint? „Ghost of Yotei wird dich durch nichts hetzen“, heißt es, und es wurde zudem bestätigt, dass es sich „mehr auf die Spielerfreiheit konzentriert als jedes Spiel, das Sucker Punch jemals gemacht hat“. Dies wurde durch einige In-Game-Systeme demonstriert, wobei das Studio Erkundung, Storytelling sowie Kampf und Fortschritt gleichermaßen hervorhob. „Das Verwalten von Upgrades, Ressourcen, wann man was kaufen soll, kann in einem großen Open-World-Spiel eine Belastung sein“, erklärt Sucker Punch. „Auf Campingplätzen können Mitglieder eures Clans euch einholen und Upgrades und einzigartige Gegenstände anbieten. Dies hilft sicherzustellen, dass Sie jede Gelegenheit haben, sich zu verbessern und sich auf Atsus Rachequest vorzubereiten. Ihr werdet eure Erkundungstouren nicht unterbrechen oder abbrechen müssen. Das Spiel kommt euch entgegen.“

Rückblendesequenzen, ein neues Kartensystem und mehr unterstreichen, dass es wohl viele Mechaniken geben wird, um euch möglichst wenig im Weg zu stehen. „Wir denken, dass die beste Art zu spielen darin besteht, einfach seines Fernrohr herauszuziehen, etwas Interessantes am Horizont zu finden und die Fahrt zu genießen“, so Sucker Punch. Gleichzeitig werden wir alle daran erinnert, dass dies ein Videospiel ist – eines, in dem das Laufen durch Blumenstreifen eurem Pferd einen Geschwindigkeitsschub verleiht. Der Kampf kam natürlich auch nicht zu kurz: Atsu kann ein Katana, einen Speer, Zwillingsschwerter, ein angekettetes Kusarigama oder ein kräftiges Odachi führen, ganz zu schweigen von einem Arsenal an Fernkampfwaffen, darunter ein Bogen, ein Gewehr, ein Kunai und ein blendendes Pulver für den Nahkampf. Ein wenig Geduld müssen wir noch mitbringen, bevor wir uns auf diesen epochalen Rachefeldzug begeben dürfen. Ghost of Yotei startet am 2. Oktober auf PS5.