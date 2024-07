Sony hat eine neue Reihe von sammelbaren PlayStation-Figuren angekündigt

Neue Sony-Figuren von God of War, der Horizon-Serie sowie Ghost of Tsushima werden kommen. Lest hier mehr darüber!

Mehr zu den PlayStation-Figuren

The Shapes Collection wurde in Zusammenarbeit mit der Spielzeugfirma Spin Master entwickelt und ist eine neue Linie von Sammlerstücken, die auf PlayStation Studios-Franchises wie God of War, Horizon und Ghost of Tsushima basieren. “Die sehr detaillierten Zahlen liefern das interaktive Storytelling-Element dieser Titel auf eine ganz neue Weise und erweitern das Spielerlebnis von digital auf physisch”, sagte Grace Chen, Vizepräsidentin für globales Marketing bei PlayStation.

„Diese kreative Linie lässt sich von Details in jedem Spiel inspirieren, mit austauschbarem Zubehör und Dutzenden von Artikulationspunkten, um jede Figur in Ihrer Sammlung von Erinnerungsstücken zu posieren und anzuzeigen”. Die erste Figur in der Kollektion, die veröffentlicht wird, wird ein Sechs-Zoll-Modell sein, das auf Aloy von Horizon Forbidden West basiert, und kann jetzt für 50 Euro vorbestellt werden. Kommende Figuren basierend auf Varl von Horizon Forbidden West, Jin Sakai von Ghost of Tsushima und Kratos und Atreus von God of War Ragnarök werden am 15. Juli zum Preis von 30 Euro vorbestellbar sein.