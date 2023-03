Sonos Era 300 (Test): überwältigender Klang von einem einzigen Lautsprecher

Sonos Era 300 – eine neue Ära des Raumklangs

Der neue Sonos Lautsprecher für räumliches Audio bietet ein überwältigendes Klangerlebnis über einen einzigen kompakten Lautsprecher mit bahnbrechender Audio-Performance, die dich in den Mittelpunkt von Musik, Filmen und Games versetzt.

Ready, Set, Goo

Öffnet man die aus recyceltem Material bestehende und innovative Verpackung, präsentiert sich der Sonos Era 300. Nun muss man das Gerät nur noch auf den gewünschten Platz stellen, an den Strom anschließen, mit dem Smartphone per Bluetooth 5.0 verbinden, die Sonos App herunterladen, Trueplay kalibrieren (für optimale Akustik im Raum) und das Sound-Erlebnis starten.

Filme und Games noch immersiver erleben

Nach der Einrichtung habe ich den Era 300 mit meinem Fernseher verbunden, um einige Szenen aus meinen liebsten Filmen und Videospielen zu testen. Hier musste sich der Sonos Lautsprecher mit meinem alten, aber immer noch sehr guten LG Surround-Sound-System und einem relativ aktuellen Teufel Setup eines Freundes messen. Ich habe verschiedene Ausschnitte aus Filmen, Serien und Videospielen abgespielt, um mir einen guten Eindruck vom Era 300 zu machen. Szenen aus folgenden Titeln habe ich mir angesehen: Avatar, Avengers: Infinity War, Bridgerton, Der Schuh des Manitu, Everest, Fluch der Karibik 2, God of War Ragnarök, Findet Nemo, Jurrassic World, Spider-Man: Miles Morales und The Last of Us Part II.

Mit dem LG System sind Schüsse und Action Sequenzen brachialer abgelaufen. Der eiskalte Wind auf dem Everest oder die Axt von Kratos wirken wuchtiger aufgrund der zusätzlichen Boxen. Dafür sind Dialoge oder sensible Geräusche klarer mit dem Era 300 zu hören. Dadurch konnte ich bei The Last of Us Part II Gegner durch ihre Geräusche besser lokalisieren. Am Beispiel von Bridgerton, Nemo oder Schuh des Manitu habe ich so gut wie keinen Unterschied erkannt. Das LG System ist zwar insgesamt wuchtiger und vermittelt tiefe Töne und beispielsweise Explosionen besser, aber der Sound war beim Sonos Era 300 sehr viel klarer und nicht so dumpf wie bei meinem alten, kabelgebundenen System. Wenn man einen Sonos Subwoofer ergänzt, ist wahrscheinlich das ganze Erlebnis nochmal um Welten besser.

Ein besserer Vergleich lässt sich mit dem Teufel Setup, bestehend aus Cinebar One inkl. T 6 Subwoofer, treffen. Auch wenn der Teufel Lautsprecher Unterstützung von einem Subwoofer hat, kann der Sonos Era 300 qualitativ nicht nur mithalten, sondern das Teufel Duo sogar übertreffen. Nur wenn ich den Teufel Subwoofer auf die Stärkste Bass-Stufe einstelle, kommt der Era 300 nicht mehr nach. Insgesamt lässt sich sagen, dass ich das LG Setup und Teufel System vergraben kann, wenn man nur einen Subwoofer zum Sonos Era 300 ergänzt. Wenn man dann noch eine Sonos Arc Soundbar und einen weiteren Era 300 hinzufügt um das Surround-Sound-Erlebnis komplett zu machen, dann dürften alle Sound-Träume erfüllt sein – dazu aber unten mehr.

Maximale Musik

Der Sonos Era 300 hat mich dazu gebracht, beim Aufstehen, Kochen oder Wäschewaschen Musik zu hören. Außer beim Autofahren höre ich eigentlich nur selten Musik, das zeigt wie sehr ich vom Klangerlebnis erfreut war. Insbesondere bei Musik zeigt der Era 300 was in ihm steckt. Egal ob ihr Spatial 3D-Audio mit Dolby Atmos oder normale Stereo-Tracks abspielt, der Lautsprecher lässt euch tiefer in den Sound eintauchen und auf neue Art wieder entdecken. Auf maximaler Lautstärke ist das Gerät fast schon erschreckend laut. Ich hatte den Sonos Era 300 in meinem Zimmer stehen, welches sich im oberen Stock befindet und konnte trotzdem noch hochwertig der Musik lauschen, als ich unten in der Küche oder im Wohnzimmer gesessen bin. Der Lautsprecher hatte kein Problem das komplette Haus mit Sound zu füllen, sodass ich sogar bei geschlossenen Türen draußen im Garten noch ein wenig Hintergrundmusik hatte. Also entweder sind unsere Hauswände sehr dünn oder Sonos Era 300 extrem (laut)stark. Wenn ich den Era 300 auf die Terrasse gestellt habe, wurde mein Garten (und die umliegende Nachbarschaft) mit Liedern erfreut. Und auch größere Räumlichkeiten wurden problemlos mit Musik gefüllt. Somit würde ich den Sonos Era 300 auch bei Gartenfesten oder Indoor-Feierlichkeiten einsetzen.



Touch mit Effekt

Die Steuerung am Gerät funktioniert mit Toucheingabe. Eine Touch-Leiste für die Lautstärkeregelung sowie Touch-Tasten für das Stoppen, Vor- und Zurückspulen sind an der Oberfläche angebracht. Sprachassistenten wie Alexa und Sonos Voice Control können ebenfalls durch eine Touch-Taste aktiviert werden. Wobei Sonos Voice Control nicht in deutscher Sprache verfügbar ist. Ein akustisches Feedback der jeweiligen Eingabe erfolgt in Form von Klickgeräuschen. Das hat ganz gut funktioniert, ich habe den Era aber hauptsächlich über die Sonos App auf dem Smartphone gesteuert – da ist auch ein tolles haptisches Feedback für die Lautstärkeregelung zu fühlen.

Zwei winzige Problemchen

Was mir negativ aufgefallen ist, dass bei Games der Ton hin und wieder ausgesetzt hat, als ob sich der Sonos Era 300 neu verbinden würde. Die Aussetzer sind regelmäßig aufgetreten und haben maximal zwei Sekunden angedauert. Nicht großartig schlimm, aber trotzdem etwas störend. Störend ist auch, dass das Gerät durch die Größe und Form etwas ins Fernsehbild hineinragt. Sollte man ihn hauptsächlich als TV-Lautsprecher nutzen so muss man eine Lösung dafür finden.

Surround-Sound Tipps

Sonos Era 300 bietet Mehrkanal-Surround-Sound, wenn es mit anderen Sonos Geräten verbunden wird und Dolby Atmos Inhalte streamt. Für das ultimative Surround-Sound Erlebnis müssen folgende Sonos Geräte kombiniert werden: Sonos Arc (Gen 2) Soundbar, zwei Sonos Era 300 und ein Sonos Sub (Gen 3) Subwoofer. Kompletter Preis für dieses Erlebnis ist ca. bei 2750€. Die genannten Geräte können auch mit günstigeren Sonos Produkten (Beam (Gen. 2), Sub Mini und zwei Era 100) kombiniert werden, welche günstigere Preise zwischen 1.520€-2.330€ ergeben. Da würde mich doch sehr interessieren, wie das komplette Sonos Surround-Sound System klingen würde, wenn der Era 300 schon alleine eine grandiose Performance abliefert.

Nachhaltigkeit und Effizienz

Beim Design des Lautsprechers kann man sich streiten, ich finde es relativ gut. Der Fokus des Era 300 liegt auf der Unterstützung von Spatial 3D-Audio. Wenn die Form also die beste Möglichkeit ist dieses Erlebnis zu vermitteln, dann umso besser – wie ich immer sage:”Effizienz geht vor”, insbesondere bei Technik. Sonos reduziert außerdem die Umweltbelastung durch den Einsatz von recyceltem Kunststoff für die Gerätherstellung sowie nachhaltig recycelbarem Papier für die Verpackung. Dazu erhöhen neue Software-Features die Energieeffizienz und die Lebensdauer erheblich.