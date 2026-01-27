Sonnenski. Freiraum. Bergparadies – Lässige Base für Sonnenskitage in Gastein

Stellt euch vor: Glitzernde Pisten, die Nase in der Sonne und eine Bergluft, die den Kopf endlich wieder frei macht. Im Bergparadies Apartment & Studio Hotel in Dorfgastein wird Urlaub nicht „abgearbeitet“, sondern gelebt. Hier seid ihr per Du mit den Bergen und dem Team. Ihr könnt den Alltagsballast direkt an der Grenze zu Salzburg abwerfen und den Winterausklang genau so genießen, wie er sein sollte: völlig ungezwungen. Wir haben das Bergparadies bereits besucht – hier unser Hotelbericht.

Eure Base – vom Kuschelzimmer bis zum Luxus-Penthouse

Egal, ob ihr als Duo auf der Suche nach einem Rückzugsort seid oder mit der kompletten Crew (bis zu 10 Personen!) im Luxus-Penthouse einziehen wollt: Ihr dürft euch auf hochwertiges Design aus der hauseigenen Tischlerei freuen.

Wellness-Upgrade inklusive: Das ist kein Tippfehler – als Gäst:innen des Hauses habt ihr kostenlosen und unbegrenzten Zutritt zur gigantischen Alpentherme Bad Hofgastein (36.000 m²!).

Raus aus den Federn, rein in die Bindung

Die Lage? Ein absoluter Jackpot. Die Fulseck-Gipfelbahn startet direkt nebenan und beamt euch mitten in die 210 Pistenkilometer von Ski amadé.

Für Profis & Newcomer:innen: Sportliche Hänge treffen auf sanfte Familienabfahrten.

Stressfrei-Garantie: Die Kinderwiese liegt direkt am Haus, und für Skiausrüstung oder Kurse bekommt ihr als Hausgäst:innen satte Rabatte.

Kulinarik ohne Termindruck: Ihr seid die Chef:innen!

Vergesst starre Buffetzeiten, wenn ihr lieber noch den Sonnenuntergang auf der Hütte genießt. In euren voll ausgestatteten Küchen könnt ihr euch austoben – der Brötchenservice liefert die Basis direkt an die Tür.

Der Clou für Genießer:innen:

24/7 Schmankerl-Automat: In der Lobby warten hausgemachte Gerichte, Suppen, Knödel und Bio-Produkte vom eigenen Bauernhof auf euch.

Full Service: Wenn die Küche doch mal kalt bleiben soll, bucht ihr einfach das unkomplizierte Vier-Gänge-Menü in Buffetform dazu.

Rundum-Sorglos für moderne Entdecker:innen

Von der Gastein Card über den digitalen Concierge bis hin zum beheizten Skischuhständer ist an alles gedacht. Das Bergparadies ist kein steifes Hotel, sondern eure persönliche Freiheit in den Alpen.