Bergparadies Gastein (Hotelbericht): Ein heimeliges Nest während des Winterfests

Nun da alle meine Tagebücher meiner Zeit in Gastein fertiggestellt sind, bleibt nur noch eins. Ein Bericht über die unfassbar heimelige Unterkunft, das Bergparadies Gastein.

Bergparadies Gastein – Urlaub mit Seele und Bergblick

Stell dir vor: du wachst auf, atmest die klare Alpenluft ein, blickst aus deinem Apartment‑Balkon direkt auf die majestätischen Gipfel des Gasteinertals und spürst schon beim ersten Kaffee im eigenen Bett die Gelassenheit, die diesen Ort so besonders macht. Willkommen im Bergparadies in Dorfgastein – ein Rückzugsort, der mehr ist als nur eine Unterkunft. Sofort hat man ein heimeliges Gefühl, ein Ort an dem man gerne ankommt. Besonders bei dem herzlichen Empfang der freundlichen Rezeption.

Atmosphärisch, individuell & gemütlich

Anders als klassische Hotels präsentiert sich das Bergparadies als Apartment‑ & Studio‑Hotel mit viel Raum für persönliche Urlaubsgestaltung. Die modernen, hellen Ferienwohnungen und Studios sind komfortabel und modern eingerichtet – perfekt für Singles, Paare, Familien oder Freundesgruppen. Dank der Lage direkt an der Bergbahn und Skipiste ist man im Winter mitten im Geschehen. Nur wenige Gehminuten vom Dorfzentrum entfernt, warten heimische Restaurants, ein Café mit Bäckerei, Spar, Allgemeinarzt-Praxis, eine kleine Après-Ski Schrimbar und das wichtigste die Gipfelbahn Fulseck.

Was ich besonders liebenswert finde: Man bestimmt seinen Urlaub selbst – hier gibt es keine strengen Regeln, sondern Flexibilität und Freiraum. Ob frühstücken oder ausschlafen; wandern oder relaxen; oder einfach mal im Apartment zur Ruhe kommen – alles ist möglich.

Komfort & Ausstattung

Jede Wohneinheit ist mit allem ausgestattet, was das Herz begehrt. Es wartet ein gemütliches Doppelbett mit Aussicht auf die Landschaft, ein geräumiges Badezimmer mit Regenwalddusche sowie eine voll ausgestattete Küche für eigene kulinarische Momente. Ergänzt wird das mit:

WLAN, TV und Bodenheizung

Zimmereigene Kaffeemaschine

Balkon oder Terrasse mit Blick auf die Berge

Kostenlose Parkplätze

bestens schallgedämpfte Fenster

Wellness inklusive!

Ein echter Höhepunkt, besonders für schlecht Wetter, ist der inkludierte, uneingeschränkten Eintritt in die Alpentherme Bad Hofgastein. Mit ihren entspannten Wellness‑ und Thermalbereichen – vom warmen Thermalwasser über Saunalandschaften bis zu Entspannungszonen, perfekt für müde Muskeln nach einer Wanderung oder einem Skitag.

Kulinarik & Genuss

Was wäre ein Urlaub ohne ein gutes Frühstück? Im Bergparadies kannst du täglich frisches Frühstück mit Produkten vom familieneigenen Biobauernhof dazu buchen – mit regionalen Spezialitäten, hausgemachten Leckereien und richtig leckerem Kaffee, Tee oder Kakao. Alternativ bringt ein Brötchenservice am Morgen frisches Gebäck direkt ins Apartment – ganz stressfrei.

Später am Tag steht ein ausgiebiges Abendbuffet zur Auswahl mit weiteren traditionellen, lokalen Speisen. Zusätzlich gibt es einen Selbstbedienungsautomaten mit wertvollen Lebensmitten für Selbstversorger. Neben Getränken und Süßigkeiten finden sich darin auch Produkte von familieneigenen Biobauernhof sowie viele hausgemachte Gerichte, die nur noch aufgewärmt werden müssen.

Sonst wartet das Gasteinertal mit zahlreichen Restaurants und Cafés. Nicht nur im Dorfgastein, sondern auch in Bad Hofgastein und Bad Gastein gibt es einige kulinarische Highlights, wie beispielsweise mein Geheimtipp die Hirschau.