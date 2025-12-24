Bergparadies Gastein (Hotelbericht): Ein heimeliges Nest während des Winterfests
Nun da alle meine Tagebücher meiner Zeit in Gastein fertiggestellt sind, bleibt nur noch eins. Ein Bericht über die unfassbar heimelige Unterkunft, das Bergparadies Gastein.
Bergparadies Gastein – Urlaub mit Seele und Bergblick
Stell dir vor: du wachst auf, atmest die klare Alpenluft ein, blickst aus deinem Apartment‑Balkon direkt auf die majestätischen Gipfel des Gasteinertals und spürst schon beim ersten Kaffee im eigenen Bett die Gelassenheit, die diesen Ort so besonders macht. Willkommen im Bergparadies in Dorfgastein – ein Rückzugsort, der mehr ist als nur eine Unterkunft. Sofort hat man ein heimeliges Gefühl, ein Ort an dem man gerne ankommt. Besonders bei dem herzlichen Empfang der freundlichen Rezeption.
Atmosphärisch, individuell & gemütlich
Anders als klassische Hotels präsentiert sich das Bergparadies als Apartment‑ & Studio‑Hotel mit viel Raum für persönliche Urlaubsgestaltung. Die modernen, hellen Ferienwohnungen und Studios sind komfortabel und modern eingerichtet – perfekt für Singles, Paare, Familien oder Freundesgruppen. Dank der Lage direkt an der Bergbahn und Skipiste ist man im Winter mitten im Geschehen. Nur wenige Gehminuten vom Dorfzentrum entfernt, warten heimische Restaurants, ein Café mit Bäckerei, Spar, Allgemeinarzt-Praxis, eine kleine Après-Ski Schrimbar und das wichtigste die Gipfelbahn Fulseck.
Was ich besonders liebenswert finde: Man bestimmt seinen Urlaub selbst – hier gibt es keine strengen Regeln, sondern Flexibilität und Freiraum. Ob frühstücken oder ausschlafen; wandern oder relaxen; oder einfach mal im Apartment zur Ruhe kommen – alles ist möglich.
Komfort & Ausstattung
Jede Wohneinheit ist mit allem ausgestattet, was das Herz begehrt. Es wartet ein gemütliches Doppelbett mit Aussicht auf die Landschaft, ein geräumiges Badezimmer mit Regenwalddusche sowie eine voll ausgestattete Küche für eigene kulinarische Momente. Ergänzt wird das mit:
- WLAN, TV und Bodenheizung mit gemütlicher Sitzecke
- Zimmereigene Kaffeemaschine
- Balkon oder Terrasse mit Blick auf die Berge
- Kostenlose Parkplätze und einfache Anreise
- bestens schallgedämpfte Fenster
Wellness inklusive!
Ein echter Höhepunkt, besonders für schlecht Wetter, ist der inkludierte, uneingeschränkten Eintritt in die Alpentherme Bad Hofgastein. Mit ihren entspannten Wellness‑ und Thermalbereichen – vom warmen Thermalwasser über Saunalandschaften bis zu Entspannungszonen, perfekt für müde Muskeln nach einer Wanderung oder einem Skitag.
Kulinarik & Genuss
Was wäre ein Urlaub ohne ein gutes Frühstück? Im Bergparadies kannst du täglich frisches Frühstück mit Produkten vom familieneigenen Biobauernhof dazu buchen – mit regionalen Spezialitäten, hausgemachten Leckereien und richtig leckerem Kaffee, Tee oder Kakao. Alternativ bringt ein Brötchenservice am Morgen frisches Gebäck direkt ins Apartment – ganz stressfrei.
Später am Tag steht ein ausgiebiges Abendbuffet zur Auswahl mit weiteren traditionellen, lokalen Speisen. Zusätzlich gibt es einen Selbstbedienungsautomaten mit wertvollen Lebensmitten für Selbstversorger. Neben Getränken und Süßigkeiten finden sich darin auch Produkte von familieneigenen Biobauernhof sowie viele hausgemachte Gerichte, die nur noch aufgewärmt werden müssen.
Sonst wartet das Gasteinertal mit zahlreichen Restaurants und Cafés. Nicht nur im Dorfgastein, sondern auch in Bad Hofgastein und Bad Gastein gibt es einige kulinarische Highlights, wie beispielsweise mein Geheimtipp die Hirschau.
Erlebnis in den Bergen
Im Winter startet man direkt von der Unterkunft in das Skigebiet. Wer mit Ski oder Snowboard nichts anfangen kann, begeistert sich an vielen weiteren Aktivitäten. Waldbaden, Nachtrodeln, Thermenbesuch, Mountaincart, Gruppen-Wanderung, Pferdeschlittenfahrt, Fackelwanderung, Schneeschuhwanderung, Skisafari, Eislaufen, Adventmärkte, Skitouren, Langlaufen und vieles mehr.
Was den Aufenthalt im Bergparadies Gastein noch attraktiver macht, ist die zusätzlich erhältiche Gastein Card. Mit dieser Vorteilskarte lassen sich im gesamten Tal zahlreiche Angebote kostenlos oder stark ermäßigt erleben.
Bergparadies Gastein – Ein Stück vom Alpen‑Glück
Das Bergparadies ist kein gewöhnliches Ferienhotel – es ist ein Ort, der Urlaubsfreiheit, Bergverbundenheit und Herzlichkeit in den Mittelpunkt stellt. Egal ob man sich nach Bewegung, Ruhe, Wellness oder Familienzeit sehnt – hier findest du all das in einem entspannten, unkomplizierten Ambiente. Für mich eine echte Empfehlung für alle, die Natur und Heimat suchen.