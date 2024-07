Sommergewinnspiel 2024 – Tag 17

Badewetter, Sonne, Schweiß und coole Preise: Um euch durch die heißen Sommertage zu begleiten, gibt es bei uns das große Sommergewinnspiel 2024. Ab jetzt gibt es täglich coole Preise zu gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Heute verlosen wir:

1 x Sonos Ray Soundbar



Sonos Ray

Ideales Einsteigermodell für Next Level Sound: Die neue Sonos Ray Soundbar verbessert euer Fernseh-, Musik oder Gaming-Erlebnis mit umwerfendem Sound. Dieser kommt nicht von irgendwoher, denn die Soundbox ist ausgestattet mit zwei starken Hochtönern und einem Paar Tieftöner, welche von Sonos hauseigen entwickelt wurden und mit einzigartiger Anti-Verzerrungs-Technologie ausgestattet sind. Die Sonos Ray verwandelt Dein Wohnzimmer in Deine Sound-Oase mit klarstem Klang und kraftvollem Bass. Ideal geeignet für den Einstieg in hochwertige Sound-Erlebnisse.

Volle Klarheit in Dialogen: Dialogen nicht folgen zu können, weil Soundeffekte zu laut sind, kann beim Serien schauen schon ordentlich nerven. Doch das kann euch mit der Sonos Ray nicht mehr passieren. Dialoge werden gestochen scharf und klar abgespielt. Dafür hat Sonos führende Hollywood-Toningeneure die Feinabstimmung vornehmen lassen. Außerdem ist die Ray mit Trueplay-Software ausgestattet, welche den Klang perfekt an die einzigartige Akustik Deines Zimmers anpasst. Ab jetzt verpasst ihr kein einziges Wort eurer Serie mehr.

Perfekt fürs Musik Streaming: Die Ray eignet sich auch perfekt zum Musik Streamen – was die Soundbar zum echten Allrounder-Lautsprecher macht. Hört Musik, Radio oder Hörbücher über all eure Lieblingsdienste mittels WLAN mit der Sonos-App, Spotify Connect, Apple AirPlay 2 und mehr. Obendrein könnt ihr ab sofort kostenlose Musik über Sonos Radio hören. Wählt aus exklusiven Playlists, Originalsendungen und Tausenden von Live-Sendern, was euch gefällt.

Funktioniert problemlos mit eurem Fernseher: Wer liebt es nicht, wenn Geräte unkompliziert zusammen arbeiten. Das geht problemlos mit der Sonos Ray, denn diese könnt ihr an jedes Fernsehgerät mit optischem Ausgang anschließen. Die Steuerung der Soundbar nehmt ihr ganz einfach mit der Fernseh-Fernbedienung vor.

Plus Night-Sound Funktion: Nachts Filme mit hervorragendem Sound sehen, ohne die gesamte Familie zu wecken? Die Night Sound Funktion der Ray macht es möglich. Aktiviert die Night Sound-Einstellung in der Sonos-App, wird die Intensität der lauten Effekte reduziert und die Dialoge werden gleichzeitig glasklar gehalten. Einfach ideal, wenn die Kinder schon schlafen und ihr noch eine Folge schauen möchtet – und noch eine weitere?

Flexible Erweiterung des Soundsystems: Ihr könnt jederzeit und ganz problemlos weitere Lautsprecher zu eurem Soundsystem hinzufügen. Erstellt euer perfektes Surround-Soundsystem und intensiviert so euer Klangerlebnis im Heimkino. Oder stattet mehrere Räume Zuhause mit Sonos Speakern aus und genießt die Vorteile der Multiroom Funktion. In jedem Raum läuft ab jetzt der gleiche Song, vollkommen synchron, damit entgeht euch nichts, während ihr vom Wohnzimmer, in die Küche, ins Bad wechselst.