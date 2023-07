Sommergewinnspiel 2023 – Tag 24

Badewetter, Sonne, Schweiß und coole Preise: Um euch durch die heißen Sommertage zu begleiten, gibt es bei uns das große Sommergewinnspiel 2023. Ab jetzt gibt es täglich coole Preise zu gewinnen! Was gibt’s zu gewinnen? Heute verlosen wir: 1x vivo X80 Lite – hier findet ihr unseren Test



X80 Lite

Nicht nur fortschrittliche Optionen im Bereich Fotofunktionen, auch das schlanke Design lässt dieses Gerät sich von der Masse abheben. Das Smartphone verfügt über ein ausgeklügeltes Kamerasystem mit einer 64-Megapixel-Hauptkamera mit optischer Stabilisierung und einer 50-Megapixel-Frontkamera mit Autofokus, kombiniert mit leistungsstarker, energieeffizienter Hardware und einem einzigartigen Gehäuse mit Farbwechselglas. Durch den starken Fokus auf Content Creation schließt das vivo X80 Lite 5G an die Geräte der beliebten V-Serie an, kombiniert mit Eigenschaften der X-Serie. Mithilfe der optischen Bildstabilisierung (OIS) minimiert der 64-Megapixel-Shooter verwackelte Aufnahmen und unterstützt längere Belichtungszeiten, was für klarere und hellere Bilder und Videos sorgt, auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Die 50-Megapixel-Frontkamera des vivo X80 Lite 5G verfügt über Autofokus- und Augenschärfe-Funktionen, die es einfach machen, zu jeder Tages- und Nachtzeit klare Bilder und Videos aufzunehmen. Darüber hinaus ist die Frontkamera mit einem Algorithmus ausgestattet, der die Bildschärfe optimiert, und sowohl die Front- als auch die rückseitige Kamera des Smartphones ermöglichen die Aufnahme von hochauflösenden 4K-Videos. Durch die integrierte Hybrid-Bildstabilisierung, die optische und elektronische Bildstabilisierung kombiniert, werden Videoaufnahmen besonders klar und scharf. Das neue Smartphone verfügt außerdem über eine neue Vlog Movie-Funktion, die das Filmerlebnis mit Videovorlagen und Anleitungen für verschiedene Aufnahmeszenarien verbessert, sowie eine optimierte Multi-Style Portraitfunktion mit Filtern in der Frontkamera.

Mit dem bekannten Farbwechsel-Design

In der Design-Variante Sunrise Gold, die mit dem von vivo entwickelten Fluorite AG Glas ausgestattet ist, wechselt das Smartphone den Farbton der Rückseite bei UV-Licht von Gold zu Rot-Orange. Alternativ gibt es das vivo X80 Lite 5G auch in der dezent-eleganten Diamond Black-Version. Das 7,79 mm lange und 177 g schwere Gehäuse vereint eine auffällige Ästhetik mit einem schlanken Design, das sich gut in der Hand anfühlt. Das neue Smartphone läuft auf einem MediaTek Dimensity 900-Prozessor, der eine robuste Leistung und hohe Energieeffizienz bietet. Neben der 5G-Konnektivität wird dadurch ein reibungsloses alltägliches Nutzererlebnis gewährleistet.

Das Smartphone ist mit 8 GB Arbeitsspeicher ausgestattet und kann per Software um 8 GB RAM erweitert werden, so dass Nutzer:innen mühelos zwischen verschiedenen Apps wechseln und interaktive Spiele spielen können. Der 256 GB-Standardspeicher bietet viel Platz, um Lieblingsapps zu installieren, wertvolle Erinnerungen zu speichern und Unterhaltung auf dem 6,44″ FHD+ AMOLED-Display zu genießen. Dank der 44W vivo FlashCharge Technologie, die den 4500mAh Akku in nur 30 Minuten von 1% auf 61% auflädt, ist das Gerät jederzeit rasch wieder einsatzbereit.