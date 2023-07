Sommergewinnspiel 2023 – Tag 22

Durch das geringe Gewicht des Tineco Pure One Air Pro und seiner Wendigkeit ist er perfekt für die tägliche, schnelle Reinigung. Der Hauptkörper wiegt nur 1,07 kg und liegt ergonomisch gut in der Hand, wenn er zum Reinigen verwendet wird. Mit der Zerotangle-Technologie saugt er Haare ohne Verheddern auf, da 99 % der Haare verknotet werden. Die V-förmigen Borsten und das Doppelkamm-Design sorgen dafür, dass die Haare angehoben und abgesaugt werden, ohne sich in der Walzenbürste zu verheddern, und erleichtern so die Reinigung. Die Tineco Purecyclone Technologie sorgt für langanhaltende Saugkraft: trennt Luft und Staub für eine garantiert starke und zuverlässige Saugleistung.



Dank der Smart Sensor Technolgie passt der Tineco Pure One Air Pro die Saugleistung automatisch an die Verschmutzung an, wodurch die Reinigungseffizienz verbessert und die Akkulaufzeit optimiert wird. Überwacht den Reinigungsprozess auf einen Blick über die LED-Anzeige. Die installationsfreie Ladestation schützt außerdem die Wände. Kein Bohren, keine zusätzliche Befestigung und nichts, was Ihre Wände beschädigen könnte. Bewahren Sie Ihr Gerät ordentlich und einfach auf, damit es immer einsatzbereit ist.