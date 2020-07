Sommergewinnspiel 2020 – Tag 5

Erobert alleine oder mit Freunden gefährliche Gebiete in dieser Offroad-Erfahrung der nächsten Generation. Fahrt leistungsstarke Fahrzeuge und erobert so extremes offenes Gelände in der bisher fortschrittlichsten Geländesimulation. Steuert 40 Fahrzeuge von Marken wie Ford, Chevrolet oder Freightliner und hinterlasst eure Spuren in einer unberührten offenen Welt. Gründt euer eigenes Transportunternehmen und baut es aus, indem ihr ein Versorgungsnetzwerk aufbaut und in neue Branchen vorstößt. Von der Kältesteppe Sibiriens bis zu den Gebirgshöhen von Michigan und Alaska – Eure Kunden warten schon! Passt das Aussehen und die Leistung eures Trucks an – sogar die Innenkabine ist vollständig gerendert. Tunt euer Gefährt, um tiefem Schlamm, tosenden Flüssen und unwegsamen Passagen zu trotzen. Dank einer neuen, fortschrittlichen Physik-Engine reagieren die Hindernisse auf eurem Weg realistischer als je zuvor auf Bewegung und Last des Fahrzeugs. Findet die beste Route, um die Lieferung ans Ziel zu bringen. Schaltet verschiedene Aufträge frei und sichert euch neue Fahrzeuge, Teile und Anpassungsoptionen oder probiert den Multiplayer-Koop für bis zu vier SpielerInnen aus.