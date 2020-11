New York in der Welt von Spider-Man Miles Morales hat einiges zu bieten. Neben den allseits beliebten Sehenswürdigkeiten wie der Brooklyn-Bridge, dem Empire-State-Building oder dem Times-Square könnt ihr in den Strassenschluchten Manhattans aber auch einige Easter-Eggs entdecken. Diese aufzuspüren bringen euch sogar einige Trophäen ein. Also nichts wie ran an den Speck! Go Spidey!

So findet ihr die Spider-Man Miles Morales Jefferson Davis Trophy

Genau wie schon beim Stan Lee-Easter-Egg müsst ihr euch nicht sonderlich anstrengen, um diese Trophäe einzuheimsen. Besucht einfach das Grab von Miles’ Vater Jefferson Davis (und ja, ich war im ersten Moment auch ein wenig verwirrt) am Friedhof in Harlem. Dieser sollte ob der Überschaubarkeit Harlems im Game recht einfach zu finden sein. Das recht schlichte Grab unter all den anderen dann zu finden, könnte den ein oder anderen ungeübten Superhelden aber hingegen schon den ein oder anderen Nerv kosten.

Wir wollen euch das an der Stelle ersparen: der folgende Guide von Powerpyx hilft euch, die genaue Position ausfindig zu machen.