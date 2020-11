Stan Lee war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten in der Superhelden-Welt – unzählige HeldInnen gehen auf ihn zurück und wird er in allen Marvel-Filmen mit einem Cameo-Auftritt geehrt. Geehrt wird er aber auch mit dem Spider-Man Miles Morales Stan Lee Easter-Egg im neuen Marvel’s Spider-Man Spin-off aus dem Hause insomniac Games. Wie ihr das Easter-Egg findet bzw. die Best Fries in Town Trophäe bekommt, erfahrt ihr hier bei uns.

So findet ihr das Spider-Man Miles Morales Stan Lee Easter Egg

Um die Trophäe einzuheimsen, müsst ihr nicht wirklich viel tun. Einzig die Statue von Stan Lee besuchen und schon ist euch die Trophäe sicher. Im folgenden Video von Powerpyx seht ihr, wie einfach es ist.