Simogo Legacy Collection: Sieben Spiele und Goodies um 15 Euro

von Mandi 29.10.2025

Das gefeierte Indie-Studio Simogo bringt zum ersten Mal eine Zusammenstellung seiner ersten sieben Spiele auf Nintendo-Konsolen und PC.

Über die Simogo Legacy Collection

Die Simogo Legacy Collection wird am 2. Dezember 2025 für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und Steam für 14,99 Euro veröffentlicht, kündigte das Unternehmen im Rahmen seiner 15-jährigen Jubiläumsfeierlichkeiten an. Das ist mal ein guter Preis für einige Stunden Unterhaltung! Diese Zusammenstellung enthält die ersten sieben Spiele des schwedischen Studios: Kosmo Spin, Bumpy Road, Beat Sneak Bandit, Year Walk (und Year Walk Companion), Device 6, The Sailor’s Dream und SPL-T. Darüber hinaus enthält die Sammlung eine Vielzahl von Bonusinhalten, darunter Spin-off-Projekte, Musik, Bildergalerien und spielbare Prototypen, darunter:

  • Year Walk Bedtime Stories for Awful Children – E-Book.
  • The Lighthouse Painting – Audiodrama Podcast.
  • Musik – Tracks aus der Geschichte von Simogo, einschließlich bisher unveröffentlichter Tracks.
  • Bilder – Illustrationen aus Simogos Archiv.
  • Year Walk-Prototyp – Spielbarer Prototyp.
  • Bumpy Road-Prototyp – Spielbarer Prototyp.
  • Rollovski-Prototyp – Spielbarer Prototyp.
  • The Sensational December Machine – Spielbare Kurzgeschichte.

Zusätzlich zu seiner Legacy Collection gab das Studio bekannt, dass es mit der Entwicklung von Nintendo Switch 2 Editions des Pop-Albumspiels Sayonara Wild Hearts und des Puzzle-Mysteriums Lorelei and the Laser Eyes begonnen hat. Beide Spiele sollen Anfang 2026 vom Verlag Annapurna Interactive für Nintendo Switch 2 veröffentlicht werden.

