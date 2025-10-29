Simogo Legacy Collection: Sieben Spiele und Goodies um 15 Euro

Das gefeierte Indie-Studio Simogo bringt zum ersten Mal eine Zusammenstellung seiner ersten sieben Spiele auf Nintendo-Konsolen und PC.

Über die Simogo Legacy Collection

Die Simogo Legacy Collection wird am 2. Dezember 2025 für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und Steam für 14,99 Euro veröffentlicht, kündigte das Unternehmen im Rahmen seiner 15-jährigen Jubiläumsfeierlichkeiten an. Das ist mal ein guter Preis für einige Stunden Unterhaltung! Diese Zusammenstellung enthält die ersten sieben Spiele des schwedischen Studios: Kosmo Spin, Bumpy Road, Beat Sneak Bandit, Year Walk (und Year Walk Companion), Device 6, The Sailor’s Dream und SPL-T. Darüber hinaus enthält die Sammlung eine Vielzahl von Bonusinhalten, darunter Spin-off-Projekte, Musik, Bildergalerien und spielbare Prototypen, darunter:

Year Walk Bedtime Stories for Awful Children – E-Book.

The Lighthouse Painting – Audiodrama Podcast.

Musik – Tracks aus der Geschichte von Simogo, einschließlich bisher unveröffentlichter Tracks.

Bilder – Illustrationen aus Simogos Archiv.

Year Walk -Prototyp – Spielbarer Prototyp.

-Prototyp – Spielbarer Prototyp. Bumpy Road -Prototyp – Spielbarer Prototyp.

-Prototyp – Spielbarer Prototyp. Rollovski -Prototyp – Spielbarer Prototyp.

-Prototyp – Spielbarer Prototyp. The Sensational December Machine – Spielbare Kurzgeschichte.

Zusätzlich zu seiner Legacy Collection gab das Studio bekannt, dass es mit der Entwicklung von Nintendo Switch 2 Editions des Pop-Albumspiels Sayonara Wild Hearts und des Puzzle-Mysteriums Lorelei and the Laser Eyes begonnen hat. Beide Spiele sollen Anfang 2026 vom Verlag Annapurna Interactive für Nintendo Switch 2 veröffentlicht werden.