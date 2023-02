Shadow and Bones Season 2 startet am 16.3.2023

Der Überraschungshit rund um Alina Starkov geht in rund einem Monat in die nächste Runde – Netflix verkündete zusammen mit einem ersten Trailer den Shadow and Bones Season 2 Start. Demnach geht es am 16.3.2023 endlich weiter.

Worum geht’s?

Alina Starkov befindet sich auf der Flucht. Manche sehen sie als ein Symbol der Hoffnung, andere verdächtigen sie als Verräterin, sie jedoch ist entschlossen, die Schattenflur zu vernichten und Ravka vor dem Untergang zu retten. Aber General Kirigan ist zurückgekehrt, um das zu vollenden, was er begonnen hat. Unterstützt von einer grauenerregenden neuen Armee scheinbar unzerstörbarer Schattenmonster und furchteinflößenden neuen Grisha-Rekruten ist Kirigan gefährlicher denn je. Damit Alina und Mal überhaupt eine Chance gegen ihn haben, scharen sie selbst mächtige neue Verbündete um sich und begeben sich auf eine Reise quer durch den Kontinent, um zwei mythische Wesen zu finden, die ihre Kräfte verstärken können. In Ketterdam müssen die Krähen neue Bündnisse schließen, denn sie bekommen es mit alten Rivalen und noch älterem bösen Blut zu tun, die nicht nur ihren Stand im Barrel, sondern auch ihr Leben bedrohen. Als sich ihnen die Gelegenheit für einen lebensgefährlichen Raub bietet, geraten die Krähen erneut auf Kollisionskurs mit der legendären Sonnenkriegerin. In der zweiten Staffel von „Shadow and Bone – Legenden der Grisha“ nach den erfolgreichen GrishaVerse-Romanen von Leigh Bardugo geht es hoch her mit neuen Freundschaften, neuer Liebe, größeren Schlachten, legendären Abenteuern – und einem schockierenden Familiengeheimnis, das alles zerstören könnte. (Quelle: Netflix)