Second Story: Büchern eine zweite Chance und Aufgabe geben

Einzigartiges Weihnachtsgeschenk gesucht? Mit Second Story könnt ihr euch oder euren Liebsten ein besonderes, in Österreich handgemachtes Notizbuch schenken. Lest mehr über diese einzigartige Idee!

Über Second Story

Die Prämisse hinter Second Story ist einfach, aber äußerst effektiv. Dabei handelt es sich um Upcycling in seiner reinsten Form: Wählt einfach ein Cover aus, das euch gefällt, und bestellt dann das Buch – aber als Notizbuch, völlig nach euren Wünschen gestaltet! Grundsätzlich kommt jedes dieser Cover mit 70 Seiten unliniertem Papier, aber auf Wunsch könnt ihr mehrere Anpassungen vornehmen lassen. So könnt ihr

liniertes Papier

kariertes Papier

Beklebung mit Vinylfolien am Titelbild

wählen, aber auch eigene Ideen und Vorstellungen kommunizieren. Die Anfragen werden von der Inhaberin persönlich bearbeitet und mit Liebe umgesetzt – alles nach euren Vorstellungen. Der Kostenpunkt für so ein personifiziertes Notiz- und Alltagsbuch beträgt ab 20,- Euro, und die Größe des Einbands und der Umfang eurer Wünsche bestimmen dann den Rest. Das Angebot an verfügbaren Büchern wechselt sich durch – schaut im Second Story-Store vorbei und seht selbst!