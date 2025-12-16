Sea of Sorrow: Erweiterung für Hollow Knight: Silksong angekündigt

Hollow Knight: Silksong erhält 2026 eine kostenlose Erweiterung, gab der Entwickler Team Cherry am Montag bekannt. Sie heißt Sea of Sorrow!

Mehr zu Silksong: Sea of Sorrow

Hollow Knight: Silksong – Sea of Sorrow, eine Erweiterung, die auf die Mission: Impossible-Titelkonstruktion folgt, ist „nautisch thematisch“, sagte Team Cherry in einem Blogbeitrag. Die Details sind ansonsten spärlich, obwohl ein Teaser-Trailer die Protagonistin Hornet zeigte, die auf einem Felsen stand, während die Wellen um sie herum schlugen. Neben Sea of Sorrow arbeitet Team Cherry auch an einer Nintendo Switch 2-Version des ursprünglichen Hollow Knight, die darauf abzielt, es mit Silksongs Switch 2 Edition auf visuelle Parität zu bringen.

Beide Aktualisierungen sind für ein breites Fenster für 2026 geplant. Natürlich begann Silksong selbst berüchtigt mit der Entwicklung als DLC für den ursprünglichen Hollow Knight, bevor Team Cherry ihn zu einem eigenständigen Eintrag drehte, da ihm klar wurde, dass sein Maßstab das, was für eine Erweiterung machbar war, bei weitem übertroffen hatte. Silksong war eines der am besten angesehenen Spiele des Jahres 2025. Es wurde dieses Jahr für fünf Auszeichnungen bei den The Game Awards nominiert, darunter Game of the Year, und gewann schließlich das beste Action-/Abenteuerspiel.