Hollow Knight kommt 2026 auf Nintendo Switch 2

Das Indie-Metroidvania Hollow Knight macht sich auf den Weg zu Nintendo Switch 2. Wer es noch nicht hat, kann sich’s holen!

Mehr zu Hollow Knight

Ein Port des Spiels wurde von Team Cherry zusammen mit einer kostenlosen DLC-Erweiterung für Hollow Knight: Silksong angekündigt. Hollow Knight wurde 2017 veröffentlicht und begann als Kickstarter, bevor es zu dem Spiel wurde, das man heute kennt. Als der namenlose Ritter treten wir gegen eine Vielzahl harter Bosse an und erkunden die von Insekten befallene Welt von Hallownest. Der Titel des Team Cherry, der für seine brutale Schwierigkeit und seine schöne Grafik bekannt ist, ist zu einem der erfolgreichsten Indies der 2010er Jahre geworden. Sein Nachfolger, Hollow Knight: Silksong, wurde 2025 veröffentlicht und erhielt mehrere Auszeichnungen und Nominierungen, darunter mehrere Game of the Year-Nominierungen. Jetzt bringt das Team die Welt auf eine neue Konsole: die Nintendo Switch 2.

In einem Blog von Team Cherry gab das Team bekannt, dass eine Nintendo Switch 2-Version von Hollow Knight in Arbeit ist. Das Spiel wird eine Vielzahl von Ergänzungen wie Modi und Auflösungen mit hoher Bildrate sowie neue grafische Effekte bieten. Außerhalb eines Veröffentlichungsfensters von 2026 wurde kein Erscheinungsdatum für die Ausgabe bekannt gegeben. Darüber hinaus können alle, die Hollow Knight für den Nintendo Switch besitzen, kostenlos auf die Nintendo Switch 2 Edition upgraden. Die Nachricht kommt, nachdem angekündigt wurde, dass für Hollow Knight: Silksong eine neue DLC-Erweiterung, Sea of Sorrow, kommen wird. Sowohl Hollow Knight: Nintendo Switch 2 Edition als auch Sea of Sorrow werden 2026 erscheinen.