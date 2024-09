Schladming Appartements: 2024 beste Sommersaison seit Bestehen

Schladming Appartments, der Partner für Ferienimmobilien in der Region Schladming-Dachstein, setzt neue Standards in der Region und erzielt Rekordergebnisse trotz allgemeinem Marktrückgang. In einer Zeit, in der der Tourismusmarkt mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert ist, setzt Schladming Appartements ein starkes Zeichen: Das Unternehmen, das für sein vielfältiges und qualitativ hochwertiges Angebot an Feriendomizilen bekannt ist, meldet die beste Sommersaison seit seinem Bestehen. Diese Entwicklung ist nicht nur ein Erfolg für das Unternehmen selbst, sondern auch ein Signal für die gesamte Region Schladming-Dachstein.

Ein umfassendes Leistungsspektrum für Eigentümer von Ferienimmobilien

Schladming Appartements bietet Eigentümern weit mehr als die klassische Vermittlung ihrer Ferienimmobilien. Mit einem „All-in“-Service übernimmt das Unternehmen alle Leistungen, die für eine erfolgreiche Vermietung notwendig sind – von der Konzeption neuer Projekte inklusive strategischer Positionierung und Inneneinrichtung über die komplette Vermarktung und Verwaltung bis hin zur Gästebetreuung vor Ort.

„Jede Immobilie hat ihre eigene Seele, die sie aus dem vielfältigen Angebot der Region heraushebt“, erklärt Maria Gruber, Inhaberin und Geschäftsführerin der Schladming Appartements. „Wir verstehen uns als verlässlicher Partner, der sich nicht nur um die operativen Aspekte der Vermietung kümmert, sondern auch innovative Konzepte entwickelt, um den Wert jeder Immobilie nachhaltig zu steigern. So gelingt es uns, langfristige Partnerschaften aufzubauen.

Digitalisierung und Automatisierung: Auf dem Weg in die Zukunft

Die Suche nach der perfekten Ferienwohnung wird sich in den nächsten Jahren grundlegend verändern. Schladming-Appartements bereitet sich derzeit mit einer umfassenden Weiterentwicklung der IT-Systeme darauf vor: Beim Relaunch der Website, der Buchungsmaschine und der weiteren Guest Journey kommen natürlich auch KI-gestützte Technologien zum Einsatz.

„Unsere Gäste erwarten digitalen Komfort gepaart mit persönlicher Betreuung. Wir gehen diese neuen Wege und machen das Gasterlebnis noch nachhaltiger und komfortabler. Damit bieten wir Eigentümern und Gästen ein absolut zukunftsweisendes Erlebnis und werden so auch in Zukunft eine Vorreiterrolle am Markt einnehmen“, so Maria Gruber.

Aber nicht nur technische Entwicklungen und sich ändernde Gästebedürfnisse treiben den Wandel bei Schladming-Appartements voran. Das Unternehmen reagiert auch strategisch auf die volatile weltpolitische Lage: Neue Märkte, neue Produkte, neue Zielgruppen werden aktiv und gezielt angesprochen, um das Geschäft international stabil zu halten und weiter auszubauen.

Vertrauen, Vielfalt und Innovationskraft als Markenzeichen

Schladming Appartements positioniert sich klar als eine der führenden Agenturen, die am Markt bestens aufgestellt ist. „Unser Marketingbudget, unsere Systeme und unsere Innovationskraft sind auf einem Niveau, das andere, oft kleinere Anbieter nicht erreichen können“, betont Maria Gruber, die auf jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen kann. „Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt auf die Bedürfnisse unserer Zielgruppen abgestimmt sind – vom Einzelappartement bis zum großen Resortprojekt.“

Die österreichweit tätige und gut vernetzte Immobilienmaklerin Karo Mihelic von der Top Living GmbH mit Standorten in Graz und Wien hat beispielsweise bereits mehrere touristische Immobilien in der Region erfolgreich umgesetzt. Das Unternehmen unter der Geschäftsführung von Theo Poppmeier hat als Bauträger auch das „Conrad“ in Schladming und das „Base Camp Reiteralm“ direkt bei den Bergbahnen Reiteralm in sehr enger und perfekter Kooperation mit Schladming Appartments realisiert – von der Planung bis zur Ausstattung. „Diese enge Zusammenarbeit bringt allen Beteiligten einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil bei der Realisierung solcher Projekte und vor allem den Eigentümern wesentliche Vorteile bei der späteren Bewirtschaftung ihrer Appartements“, so Karo Mihelic.

Das Unternehmen Schladming-Appartements ist nicht nur ein wichtiger Partner für den Tourismus, sondern auch für die regionale Wirtschaft. Durch den professionellen Umgang mit Zweitwohnsitzen wird auch ein wichtiger Beitrag zur Marktregulierung geleistet. „Love, Trust, Care“ – das ist nicht nur unser Slogan, sondern der Kern unserer Unternehmensphilosophie“, betont Gruber.

Die Bedeutung für die Region und die Zukunft der Ferienhotellerie

Für die Region Schladming-Dachstein ist Schladming Appartements ein Garant für Qualität und Innovation. Langjährige Mitarbeiter und kontinuierliche Investitionen in innovative Entwicklungen sichern nicht nur den Erfolg von Schladming Appartements als Unternehmen, sondern auch den Erfolg der gesamten Region.