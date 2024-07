Scavenger Escape Games Vienna: Gangsta’s Cage Review: Ab in die 20er Jahre

Vor wenigen Tagen haben wir Scavenger Escape Rooms Vienna in der Kandlgasse im 7. Wiener Gemeindebezirk einen Besuch abgestattet und das Abenteuer Gangsta’s Cage gespielt. Wie es uns gefallen hat, erfahrt ihr hier. WICHTIG! Keine Angst, wir spoilern euch nichts und geben auch keine Tipps, wie ihr die Räume schnell wieder verlassen könnt.

Der Empfang

Nachdem wir unsere Taschen und Jacken abgelegt haben, durften wir es uns in einer gemütlichen Ecke gemütlich machen. Wir warteten kurz, bis unser Team komplett war und konnten uns mit kleinen Rätseln schon in Stimmung bringen. Als unser Team vollständig war startete auch schon das Mission Briefing der Game-Masterin, die sich voll ins Zeug legte.

Escape-/Exit-the-Room-Spiele?

Bei sogenannten Escape- oder Exit-the-Room-Games geht es im Prinzip darum, durch das Lösen kleiner Rätsel, die vorwiegend das logische Denken, offene Augen und gute Kommunikation unter den Mitspieler:innen fordern, einen Raum, in dem man vorher (freiwillig) eingesperrt wurde, wieder zu verlassen. In den meisten Fällen steht dem Team ein/e Spielleiter:in hilfreich zur Seite – natürlich von außerhalb der Spielestube.

Die angebotenen Spiele bei Scavenger Escape Rooms Vienna

Abenteuer in Ägypten

Folterkammer

Gangsta’s Cage

Wiener Schnitzeljagd – Outdoor

Secret Agent Schnitzeljagd – Outdoor

Worum geht’s?

Amerika in den frühen 20er Jahren. Eine Ära, in der Glücksspiel, Prostituierte und Alkohol in rauen Mengen florieren. Viele Bürger:innen hatten unter dieser zunehmenden Unmoral zu leiden. So auch die einzige und über alles geliebte Tochter des Gangsterbosses Salvatore Maranzano. Deine Mission ist es, in den Club der feindlichen Gang einzubrechen und die notwendigen Beweise zu sichern, bevor die skrupellosen Gangster zurückkehren! (Quelle: Scavenger Escape Games Vienna Webseite)

Das Spiel Gangsta’s Cage ist ab 18 Jahren freigegeben – nicht weil es so gruselig ist, sondern weil Gegenstände vorkommen, die eine solche Kennzeichnung fordern.

Unser Scavenger Escape Games Vienna: Gangsta’s Cage Review-Urteil

Stefan

Scavenger Escape Games Vienna macht vieles richtig: es gibt Indoor- und Outdoor-Abenteuer, es gibt einen gemütlichen Aufenthaltsbereich mit Rätselinspirationen, Sweets und Wasser sowie verschiedene Settings, sodass für alle etwas dabei ist. Abgerundet wird das Angebot mit einer zentralen Lage und – zumindest bei uns – einer tollen Game-Masterin, die mit sehr viel Leidenschaft die Spieler:innen in die Abenteuer einführt.

Gangsta’s Cage bietet ein super interessantes und meiner Meinung nach noch unverbrauchtes Setting. Die Räume sind schön gestaltet und es gib zumindest im ersten Raum die Möglichkeit, dass man sich als Gruppe etwas aufteilt, und auf die Suche nach Hinweise geht. Manches ist sehr offensichtlich und klar, bei anderen Rätseln muss man schon alle Gehirne zusammenstecken. Und falls man mal doch nicht weiterkommt, gibt’s ja noch die Spielerleiter:innen, die weiterhelfen. Das gesamte Abenteuer war im guten Durchschnitt und konnte sich dank ein paar Überraschungen in Szene setzen. Als Escape-Rooms-Veteran waren für mich persönlich hier zu oft Zahlenschlösser eingesetzt, aber das ist ein rein subjektiver Eindruck.

Robert

Scavenger Escape Rooms sind nette Rätsel für Casual Gamer:innen. Für erfahrene Spieler:innen könnte die Menge an Zahlenschlössern etwas langweilig werden. Auch gibt es abseits von Rätsel-relevanten Gegenständen kaum Kulisse um die jeweilige Atmosphäre zu verstärken.

Gangstas Cage ist ein netter kurzweiliger Escape Room. Mir haben der Anfang und die ersten Rätsel besser gefallen, am Ende hat der Raum leider etwas nachgelassen. Nichtsdestotrotz ein Raum, wo man auch in einer Gruppe von 5-6 Spieler:innen getrennt und zusammen zur Lösung kommen kann.

Michaela

Eine kurzweilige Reise ins New York der 60er Jahre. Ein Hightlight war für mich definitiv die Ausstattung und da speziell die Props. Sie sorgten von Anfang an für eine super Stimmung und machten Lust den Raum zu erkunden. Für erfahrene Teams waren die Rätsel für meinen Geschmack jedoch oft zu linear, zwar nicht immer auf den ersten Blick offensichtlich, aber sie beschränkten sich auf grundlegende Puzzles und klassische Schlösser. Der große WOW-Effekt blieb aus.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Raum auch für erprobte Rätsel-Fans Spaß macht und sicherlich ein guter Einstieg für Neulinge oder Gelegenheitsspieler:innen ist, die eine solide und optisch ansprechende Erfahrung suchen.

Christoph

In dem Raum wird eine tolle Atmosphäre geboten und dadurch entsteht ein unterhaltsames Erlebnis. Die Rätsel waren durchwegs gut, wenn auch insgesamt wenig überraschend bzw. fordernd. Durch die stimmige Gestaltung ist der Raum klar als überdurchschnittlich zu bewerten.

Wertung 7,5