Scavenger Escape Games Vienna: Folterkammer Review: Was ist hier geschehen?!

Vor wenigen Tagen haben wir Scavenger Escape Rooms Vienna in der Kandlgasse im 7. Wiener Gemeindebezirk einen Besuch abgestattet und das Abenteuer Folterkammer gespielt. Wie es uns gefallen hat, erfahrt ihr hier. WICHTIG! Keine Angst, wir spoilern euch nichts und geben auch keine Tipps, wie ihr die Räume schnell wieder verlassen könnt.

Der Empfang

Nachdem wir unsere Taschen und Jacken abgelegt haben, durften wir es uns in einer gemütlichen Ecke gemütlich machen. Wir warteten kurz, bis unser Team komplett war und konnten uns mit kleinen Rätseln schon in Stimmung bringen. Als unser Team vollständig war startete auch schon das Mission Briefing der Game-Masterin, die sich voll ins Zeug legte.

Escape-/Exit-the-Room-Spiele?

Bei sogenannten Escape- oder Exit-the-Room-Games geht es im Prinzip darum, durch das Lösen kleiner Rätsel, die vorwiegend das logische Denken, offene Augen und gute Kommunikation unter den Mitspieler:innen fordern, einen Raum, in dem man vorher (freiwillig) eingesperrt wurde, wieder zu verlassen. In den meisten Fällen steht dem Team ein/e Spielleiter:in hilfreich zur Seite – natürlich von außerhalb der Spielestube.

Die angebotenen Spiele bei Scavenger Escape Rooms Vienna

Abenteuer in Ägypten

Folterkammer

Gangsta’s Cage

Wiener Schnitzeljagd – Outdoor

Secret Agent Schnitzeljagd – Outdoor

Worum geht’s?

Du wachst benommen in einem dunklen Raum auf. Im flackernden Licht erkennst du Folterinstrumente und blutige Körperteile. Eine schreckliche Stimme lässt dich wissen, dass du in die Hände eines sadistischen Psychopathen gefallen bist! Du fragst dich ununterbrochen wie du hier nur hineingeraten konntest und wie zum Teufel nochmal du diesem gottverlassenen Ort entkommen kannst! Dein Entführer ist im Begriff zu gehen. Das ist deine Chance! Erforsche deine Umgebung um herauszufinden, an welchem unmenschlichen Experiment du teilnimmst und ob es noch Hoffnung auf ein Entkommen gibt! (Quelle: Scavenger Escape Games Vienna Webseite)

Das Spiel Folterkammer ist ab 16 Jahren freigegeben und bietet den ein oder anderen Gruselfaktor.

Unser Scavenger Escape Games Vienna: Folterkammer Review-Urteil

Stefan

Scavenger Escape Games Vienna macht vieles richtig: es gibt Indoor- und Outdoor-Abenteuer, es gibt einen gemütlichen Aufenthaltsbereich mit Rätselinspirationen, Sweets und Wasser sowie verschiedene Settings, sodass für alle etwas dabei ist. Abgerundet wird das Angebot mit einer zentralen Lage und – zumindest bei uns – einer tollen Game-Masterin, die mit sehr viel Leidenschaft die Spieler:innen in die Abenteuer einführt. Folterkammer beschert euch ein klassisches Gruselsetting, wie es fast jeder Escape-Room-Anbieter im Portfolio hat. Abgetrennte Leichenteile, blutverschmierte Wände und auch seltsame Apparaturen. Hier macht Scavenger Escape Games nicht falsch, aber auch nichts besser oder spezieller als andere Anbieter. Bei diesem Raum hatte ich immer den Eindruck, dass alles sehr seriell ablaufen muss und man sich beispielsweise nicht in Kleingruppen aufteilen kann, um parallel Rätsel zu lösen. Das mag aber ein subjektiver Eindruck sein. Der Raum ist gut gestaltet und es gibt auch eine kleine Überraschung zum Start, aber alles in allem gäbe es für mich persönlich noch Luft nach oben.

Christoph

Für mich war dieser Raum zwar insgesamt überdurchschnittlich, jedoch konnte er nicht auf ganzer Liinie überzeugen. Die düstere Atmosphäre und der Gruselfaktor waren toll, aber insgesamt waren die Rätsel wenig fordernd.

Michaela

Die Anspannung vor dem Start in die Folterkammer war definitiv hoch. Was würde uns wohl erwarten und ist der Name auch Programm? Antwort – ohne zuviel vorweg zuu nehmen: zum Teil!

Die Ausstattung entsprach den Erwartungen, die man an eine Folterkammer haben kann – der Angst- bzw. (An)Spannungsfaktor blieb aber zum Großteil aus. Der Raum bietet definitiv ein gutes Setting und erzeugt speziell anfangs eine tolle Atmosphäre, aber der große WOW-Effekt beim Entdecken und Rätseln blieb für mich persönlich jedoch aus. Insegsamt ein guter und solider Escape-Room.

Robert

Scavenger Escape Rooms sind nette Rätsel für Casual Gamer:innen. Für erfahrene Spieler:innen könnte die Menge an Zahlenschlössern etwas langweilig werden. Auch gibt es abseits von Rätsel-relevanten Gegenständen kaum Kulisse um die jeweilige Atmosphäre zu verstärken.

Die Folterkammer ist für Gruselfans sicherlich eine nette Unterhaltung. Der Start in den Raum führt gut in die Geschichte ein und hält bis zum Schluss an. Ein bis zwei Rätsel waren nicht ganz so flüssig, da das direkte Feedback gefehlt hat, aber sonst definitiv eine Empfehlung für Casual-Spieler:innen, die auch mit Horror-Settings was anfangen können.

Wertung: 7,5 Pixel