Saw X ab 14.3.2024 auf DVD, Blu-ray, 4K-UHD-Blu-ray und als Collector’s Edition erhältlich

Jigsaw verschiebt seinen Hausbesuch um eine Woche – der neue Home Entertainment-Release-Termin von SAW X ist nun der 14.03.2024. Wer nicht mehr so lange warten will, kann sich den zehnten Teil der Kult-Reihe ab sofort digital sichern.

Was erwartet euch?

Zwischen den Ereignissen von SAW I und II begibt sich John Kramer (Tobin Bell) nach Mexiko, um sich einer experimentellen medizinischen Behandlung zu unterziehen. Die Hoffnung auf eine Wunderheilung treibt ihn an. Doch stattdessen entdeckt er, dass die gesamte Operation ein teuflischer Betrug ist. Mit einem neuen Ziel vor Augen kehrt der berüchtigte Serienmörder zu seiner Arbeit zurück: Er dreht den Spieß um und zieht die Betrüger auf seine ganz eigene, hinterhältige und raffinierte Art zur Rechenschaft.

Mit SAW X kehrt das Franchise zu seinen Wurzeln zurück! Regie führt wieder Kevin Greutert, der zuvor bereits SAW VI und SAW VII inszeniert hat und darüber hinaus für den Schnitt von „SAW I-V” und „Jigsaw” verantwortlich war. Diesmal spielt sich das blutige Spiel in Mexiko ab, ein von der Fan-Community mit Spannung erwarteter neuer Standort.