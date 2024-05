Samsung Music Frame: Lautsprecher trifft Bilderrahmen für smarten Hi-Fi-Sound

Der stylische Lautsprecher namens Samsung Music Frame vereint Technologie und Design in Form eines Bilderrahmens.

Mehr zum Samsung Music Frame

Der Samsung Music Frame bietet kabellosen Hi-Fi-Sound mit intelligenten Funktionen in einem personalisierbaren Design. So wie der IKEA SYMFONISK, nur anders? Er ist ein Lautsprecher, der mit persönlichen Fotos oder Kunstwerken sowie einem Rahmen nach Wahl ausgestattet werden kann. Im Gegensatz zum TV-Gerät The Frame, der im ausgeschalteten Zustand digitale Kunstwerke und Medienformate wiedergibt, spielt der Music Frame Musik ab und bietet als eigenständige Audioquelle oder als Ergänzung zu anderen Samsung-Geräten ein kraftvolles und immersives Klangerlebnis für Musikliebhaber:innen aller Genres.

Hinter der kompakten Größe verbirgt der Samsung Music Frame gleich sechs integrierte Lautsprecher und einen Waveguide, die dafür sorgen, dass der Sound den gesamten Raum füllt. Ganz egal, für welches Audioformat das Produkt vorrangig genutzt wird – dank Adaptive Sound passt das Gerät den Ton stets dem jeweiligen Inhalt an, von tiefen Bässen bis zu Sopran-Solos. Die SpaceFit Sound Pro-Technologie übernimmt die akustische Feinabstimmung basierend auf der Beschaffenheit des jeweiligen Wohnraums. Selbst bei lauten Umgebungsgeräuschen bleiben durch Active Voice Amplifier auch leise Stimmen zu jeder Zeit klar und gut verständlich.

Individuell und höchst kompatibel

Optisch ist der Samsung Music Frame ein echter Hingucker – gut getarnt als klassischer Bilderrahmen fügt er sich im Gegensatz zu gewöhnlichen Lautsprechern und Musikboxen nahtlos und harmonisch in jeden Einrichtungsstil ein, ob minimalistisch oder extravagant. Neben dem Rahmen können Nutzer:innen eigene Fotos und Kunstwerke oder ein Art Panel ganz dem eigenen Geschmack entsprechend einfügen. So wird der smarte Lautsprecher zum individuell gestalteten Kunstwerk, das perfekt in die eigenen vier Wände passt. Je nach Bedarf und Platzverhältnissen kann er ganz einfach an der Wand montiert, auf ein Regal gestellt oder mit dem integrierten Standfuß positioniert werden. Er ist mit allen gängigen Musik-Streaming-Apps sowie Smartphones und anderen Lautsprechern kompatibel.

Amazon Alexa ist bereits integriert, sodass der Samsung Music Frame jederzeit auch zum intelligenten Sprachassistenten und zur Steuerung der Haushaltsgeräte über SmartThings eingesetzt werden kann. Ob Podcasts, Hörbücher, Radio-Streams oder das Lieblingsalbum in Dauerschleife – mit dem Gerät lassen sich Audioformate ohne Unterbrechungen durch Anrufe oder Benachrichtigungen genießen. Im Handumdrehen wird es zur Heimkino-Unterstützung: Durch die Verbindung mit einem Samsung-Fernseher oder einer durch die Q-Symphony-Technologie unterstützten Soundbar wird der Ton verschiedener Geräte zum umfassenden Surround-Sound-Erlebnis synchronisiert. Dieser Lautsprecher kann über das Smartphone gesteuert werden, was nebenbei für ein aufgeräumtes Zimmerambiente sorgt. Der Samsung Music Frame ist ab sofort um 449,00 Euro (UVP) erhältlich.