Samsung kündigt P9 Express-Karten für Nintendo Switch 2 an

Samsung hat aktuell die microSD P9 Express-Serie angekündigt, die in erster Linie für die Verwendung mit der Nintendo Switch 2-Konsole gedacht sind.

Mehr zu den P9 Express-Karten

Das ist eine gute Sache, da Nintendos neueste Konsole nur mit microSD Express-Karten funktioniert und bislang gibt es nicht so viele Optionen für uns. Samsung verspricht, dass diese neuen Karten über maximale sequentielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 800 MB/s verfügen, was ein guter Wert ist und mit einigen der anderen Karten konkurriert. Die Karten enthalten auch die Dynamic Thermal Guard (DTG)-Technologie des Unternehmens, die ursprünglich für SSDs entwickelt wurde. Dies sollte dazu beitragen, dass die Dinge kühl bleiben, während wir Pokémon fangen oder im Bananza-Modus herumtollen. Diese Karten funktionieren nicht nur mit der Switch 2, sondern mit allen kompatiblen Produkten wie Tablets, Drohnen, Kameras und tragbaren Spielkonsolen. Samsungs P9 Express microSD Express-Karten sind jetzt erhältlich, und der Preis entspricht wohl dem, was wir von anderen Herstellern kennen – etwa 55,- Euro für 256 GB und etwa 110,- Euro für 512 GB.