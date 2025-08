Donkey Kong Bananza (Test): Affenstarkes Comeback oder doch auf der Banane ausgerutscht?

Donkey Kong hat für mich seit Jungle Beat einen Besonderen stellenwert, nicht nur weil ich Affen liebe sondern weil das mein erstes Spiel war, was ich zu 100% vervollständigt habe. Davor kannte ich den Affen nur als einer von vielen Fußballcaptains in Mario Smash Football. Doch mit Jungle Beat habe ich sehr schnell eine tiefere Verbindung zu DK gefunden. Seitdem bin ich ein riesiger Kong Fan, mit DK Krawatte, Tasche und Pullover im Schrank.

Das dieses Team nun zu DK zurückkehrt und durch Bananza wieder an Kreativität explodiert, ist einfach nur Perfektion. Neben neuen kreativen Ideen, tollen Bösewichten, genialen Leveln und unerwarteten Überraschungen wurden auch reichlich Callbacks an die gesamte Kong Vergangeheit eingebaut. Der Sound „Oh Banana“ der aus Donkey Kong 64 stammt, die Bananen Sammeln Animation von Jungle Beat, Pauline als Begleiterin und nicht mehr als Gefangene, weitere Charaktere, Level und Musik Referenzen aus der Country Reihe…. Das Ganze Spiel zelebriert Donkey Kongs Werdegang von der ersten Stunde bis zur aktuellen Zeit. Game Director Kazuya Takahashi soll sogar jedes Spiel der Donkey Kong Reihe erneut durchgespielt haben, um frische Ideen für die Entwicklung zu sammeln und die Kongs würdig zu präsentieren.

Nach dem die Gorilla-Bande in den vergangen Jahren eher im Hintergrund agierte, sprechen viele nun von einer neuen Ära – der Kong Renaissance. Ein prominenter Auftritt im Super Mario Movie, Gerüchte über einen eigenen Kong Film, ein extra Kong Bereich in Universal´s Super Nintendo World, ein neues Charakter-Design, extra Mechandise und nun ein brand neues 3D Abenteuer.

In den tiefen Minen der Ingot-Insel findet DK tatsächlich einige glänzende Kostbarkeiten, die Banandium Juwelen. Doch der vermeintliche Glücksfund wird schnell zum Albtraum. Ein gewaltiges Chaos reißt den Boden auf und stürzt alles in die Tiefe. Hunderte Meter unter der Erde wieder und trifft auf einen ängstlichen, seltsamen, lila Stein, der das Opfer einer finsteren Entführung durch die skrupellose Void Company ist.

Jedes Mal, wenn sich DK und Pauline tiefer in die Erde stürzen, steigt die Spannung – was erwartet sie wohl als Nächstes? Und immer wieder wird man aufs Neue überrascht: Jede Welt sprüht vor kreativen Ideen, beeindruckt mit atemberaubenden Szenerien, begeistert mit absolut fantastischen Soundtracks und bringt einzigartige Gameplay-Elemente mit sich.

Und genau da kickt auch das typische Nintendo-Phänomen, bei dem eine brillante Idee nach der nächsten auftaucht – so clever, verspielt und charmant, dass man ständig staunen muss. Da Sammelt man eine Banane mit dem Gedanken: „ohh ok das war cool“ um im nächsten Moment schon wieder beeindruckt zu werden.

Je weiter man vordringt, desto kurioser und abwechslungsreicher wird das Terrain. Dank unterschiedlicher Härtegrade und Eigenschaften kann DK nicht jede Wand einfach so zerschlagen oder erklettern. Die Materialien in der Spielwelt bieten erstaunliche Vielfalt: Manche Oberflächen sind rutschig, andere explosiv. Harte Materialien wie Stein können Gegner verletzen, während weiche wie Sand übereinandergeschichtet werden können – etwa, um Brücken zu bauen oder Hindernisse zu überwinden.

Die Freundschaft zwischen DK und Pauline kommt erst so richtig in Schwung – dank fetziger Beats. Durch Paulines beeindruckendes Gesangstalent kann Donkey Kong neue „Bananzas“ freischalten: tierische Verwandlungen, die im Abenteuer nützliche Fähigkeiten verleihen.

Ein besonderes Highlight für Liebhaber der klassischen Kong-Ära sind die 2D-Herausforderungen, die wie liebevolle Remakes ikonischer Levels aus der Country -Reihe wirken. So hüpft man etwa durch ein Level, das an „Bramble Blast“ aus Donkey Kong Country 2 erinnert – begleitet von einer modernen Version des legendären Soundtracks „Stickerbush Symphony“. Was steht den Remakes der klassischen Spiel jetzt noch im Weg ?

Und an das neue Charakterdesign von DK gewöhnt man sich schnell. In manchen Momenten sieht es sogar besser aus als das klassische – auch wenn es vorkommt, dass DK zwischendurch mal ein bisschen… dämlich guckt. Aber genau diese liebevollen Mimiken und feinen Gesten hauchen dem Duo so viel Leben ein, dass man sie super schnell ins Herz schließt.

Auf gleich hohem Niveau sind die Animationen: Wenn DK um sich schlägt, etwas interessantes Entdeckt, an einer Wand abrutscht, abrupt die Richtung wechselt, elegant herumhüpft, dem Abgrund zu nah kommt oder mit skeptischem Gesichtsausdruck durch den Schlamm stapft – die Mimik ist stets on point. Und zu jedem dieser Momente hat Pauline eine passende Reaktion parat. Besonders herzerwärmend wird’s, wenn man den Controller einfach mal kurz aus der Hand legt. Dann beginnen DK und Pauline miteinander zu turteln: Pauline kitzelt DK, beide ziehen Grimassen oder staunen gemeinsam gen Horizont.

Jap genau… Pauline spricht. Und wie! Ihre Sprecherin verleiht ihr eine warme, nuancenreiche Stimme voller Emotion und Persönlichkeit. Mal gähnt sie verschlafen, ruft voller Freude oder kommentiert munter die Situationen in denen sich das Duo wiederfindet. Wenn man in einer Unterkunft Pausen einlegt, hat sie immer ein paar persönliche Gedanken zur aktuellen Lage parat.

Anfangs ist Pauline noch zurückhaltend – sie traut sich kaum zu singen, wirkt schüchtern und unsicher. Doch mit jeder weiteren Unterebene wächst ihr Selbstbewusstsein. Anfangs tänzelt sie beim Sieg über einen Boss noch etwas zögerlich umher, doch nach und nach zeigt sie echtes Vertrauen in DK. Irgendwann erzählt sie sogar von ihrer Großmutter und gesteht, dass sie sich nicht entscheiden kann, ob sie bei DK auf Abenteuerreise bleiben – oder doch zurück nach Hause will?

Mir persönlich ist gleich eine „Jungle Beat“ Anspielung aufgefallen, denn wenn man mit einer Bananza-Form Terrain einsaugt, dann erklingt ein bestimmter Sound der an das Wappen Sammeln von damals erinnert. Die Kong-Kids versprühen Retro-Charme pur – ihre Sprüche und Bewegungen sind eine liebevolle Hommage an die glorreichen Country-Zeiten. Und es gibt sogar minimale Motion-Controls mit denen man zuschlagen und trommeln kann.

Von Fossilien die an frühere Gegner erinnern bis hin zu Musik die neu interpretiert wird, es gibt unzählige Easter eggs und Referenzen an die vergangenen Spiele aber auch reichlich Details die man erst auf den zweiten Blick erkennt.

Auch wenn der Soundtrack diesmal nicht von den legendären Komponisten David Wise und Grant Kirkhope stammt, klingt die Musik erneut großartig. Das liegt zum Teil an cleveren Remixes und Neuinterpretationen klassischer Donkey Kong Tracks – aber auch an einer Reihe neuer, origineller Kompositionen, die das aktuelle Soundteam mit spürbarer Leidenschaft und Kreativität erschaffen hat.

Was mir aber am meisten gefehlt hat, ist die Möglichkeit zu tauchen. Donkey Kong Spiele sind berühmt für ihre atmosphärischen Unterwasserlevel, und in Bananza gibt es nicht ein einziges davon. Damit verpasst das Spiel die Chance, neue musikalische Glanzstücke zu schaffen – die sich mit epischen Tracks wie „ Aquatic Ambiance “ oder „ Amiss Abyss “ messen könnten.

Auch eine geheime, unbekannte Bonuswelt nach dem Finale fehlt irgendwie – so wie das Pilzkönigreich in Mario Odyssey . Ich hatte gehofft, das es eine Welt im Stil der klassischen Kong-Insel geben wird… tja leider nicht. So hätte man auch noch weitere Kongs und Freunde zurückholen können: Ein Wiedersehen mit Funky, Candy, Chunky, Lanky, Tiny, Squawks und Expresso hätte mich extrem gefreut.

Nach dem Abspann hatte ich gehofft, dass – wie bei Odyssey – in jeder Welt noch mal knackige Challenge-Bananen auftauchen. Stattdessen gibt’s größtenteils nur Outfit-Checks oder bekannte Frakton-Aufgaben. Die kleine Bonus-Story, bei der man nochmal alle Ältesten besucht, dient als Endgame-Prüfung – die etwas mehr Skill vordert aber mir persönlich noch immer zu leicht war. Und wie schon bei den „Filler-Monden“ in Mario Odyssey , liegen auch in Bananza viele Bananen oder Fossilien uninspiriert herum oder wiederholen sich in ihren Aufgaben. Das Gefühl, dass einem Sammelobjekte „hingeworfen“ werden, kommt mehr als einmal auf – was zwar den Jüngeren hilft, aber erfahrenen Kong-Fans kaum eine echte Herausforderung bietet.

Die Boss-Designs sind leider nicht annähernd so ikonisch wie in Mario Odyssey. Da erinnere ich mich gern an Kämpfe gegen Kunibert von Krak, Faustezuma und Zappodrac. Aber auch normale Gegner können dem Piepmatz oder der Düsenkrake aus Odyssey nicht das Wasser reichen – in Bananza finde ich nur den Regenbogenhai wirklich cool. Gegen Ende wird es zwar besonders interessant, doch den Großteil des Spiels kämpft man gegen steinige Statuen.

Um das Spiel etwas spannender zu gestalten, habe ich bewusst keine Upgrades in die Lebensenergie investiert und stattdessen auf Tricksprünge und alternative Routen gesetzt. So habe ich bei Bossen mehr Vorsicht mitbringen müssen und bei Plattformpassagen bewusst nicht den einfachsten Weg gewählt und mir dadurch eine eigene, kleine Herausforderung geschaffen. Ein gutes Beispiel für eine gelungene Balance ist Astro Bot: Da gibt es leichte Level kombiniert mit anspruchsvollen kleineren Herausforderungen – und mittlerweile wurden richtig harte Zeit-Trials per Update hinzugefügt.

Die Bonus-Räume sind zwar gestalterisch abwechslungsreich und clever, fordern aber nur selten echtes Können – vor allem, wenn man einmal verstanden hat, wie man mit Materialien und Gegnern umgeht. Auch die Bosskämpfe bleiben weit hinter ihrem Potenzial zurück: Die meisten lassen sich in unter einer Minute besiegen, wirken eher unspektakulär und wiederholen sich zudem in leicht variierten, aber immer noch zu einfachen Formen.

Wunder der Technik – aber nicht ohne Makel

Grundsätzlich läuft das Spiel technisch solide und die Performance fällt kaum negativ auf.

Doch in Momenten, in denen viel zerstört wird oder viele Gegner gleichzeitig am Bildschirm erscheinen, kommt es spürbar zu Framerate-Einbrüchen. Besonders in den Gold-Bonus-Leveln ist die Performance teilweise extrem schwankend.

Die Entwickler selbst gaben in einem Interview Einblick in die Situation: Ab einem gewissen Punkt habe man sich bewusst entschieden, den Spielspaß über die technische Perfektion zu stellen – und die Probleme so gut wie möglich zu optimieren. Und diese Strategie geht auf: Das Zerschlagen der Umgebung macht einfach unglaublich viel Spaß, sodass man kleinere Einbrüche in der Bildrate oft gern in Kauf nimmt. Es ist wirklich beeindruckend, dass man in Bananza teilweise 90 % eines Levels zerstören kann. Tatsächlich erinnert das Ganze an Tears of the Kingdom – ein Spiel, bei dem man sich ebenfalls fragt, wie es überhaupt auf der Switch laufen kann, bei all den physikbasierten Möglichkeiten und zusammenhängenden Welten.

Trotzdem kann ich auch jene Stimmen verstehen, die sagen: Würde ein anderes Spiel ähnliche technische Schwächen zeigen, gäbe es deutlich mehr Kritik. Und wenn ein Titel direkt zum Launch der Switch 2 schon an technische Grenzen stößt – was sagt das über die kommenden Jahre aus?

Bei Tears of the Kingdom konnte man das noch mit dem Alter der Switch-Hardware entschuldigen. Doch diesmal zieht dieses Argument nicht mehr. Es ist okay, dass Nintendo Spielspaß klar priorisiert, und ja – irgendwie schaffen sie es trotzdem, mit ihrer typischen „Nintendo-Magie“ zu begeistern. Aber vielleicht hätte man dann eben auch die passende, stärkere Hardware dazu liefern müssen?