Huawei Watch Ultimate Test: Für jedes Abenteuer mehr als gerüstet

Ein Blick auf die offizielle Website der Smartwatch verrät es bereits: Hier erwartet uns nur das Beste. Der Hersteller selbst beschreibt das Gadget wie folgt: Die Huawei Watch Ultimate wurde entwickelt, um euch auf all euren Abenteuern zu begleiten. Sie ist ein hochwertig gefertigtes Meisterstück einer Smartwatch, ebenso dynamisch wie robust. Erklimmt neue Höhen, taucht in neue Tiefen ein und erkundet das Unbekannte. Mit dieser Smartwatch seid ihr zu allem bereit! Neben der bereits erwähnten Wasserfestigkeit für Tauchgänge in bis zu 100 Metern Tiefe gibt es aber auch verschiedenste Tauchmodi wie Sporttauchen, Scubatauchen, Freitauchen und mehr. Doch auch in Outdoor-Bedingungen soll sich die Uhr mehr als nur beweisen.

Ja, die Huawei Watch Ultimate ist vermutlich für die meisten Overkill. Doch was sie alles bieten kann, erörtern wir hier in diesem Review!

Der erste Eindruck der Uhr

Schon direkt nach dem Auspacken wird ersichtlich: Da ist der Luxus daheim. Gewichtig, aber nicht allzu schwer liegt die Huawei Watch Ultimate in eurer Hand, und das große Gehäuse fühlt sich wertig und sehr gut an. Nach dem Anlegen kann man schon mal kurz ob der Größe staunen, diese Uhr richtet sich ganz klar an jene unter uns, die stärkere Handgelenke haben. Seid ihr mit zierlicheren Händen ausgestattet, genehmigt sich diese Smartwatch einiges an Raum und das kann am Anfang ulkig wirken – man gewöhnt sich zwar an die Größe des smarten Mega-Chronometers, aber dennoch ist die Zielgruppe ganz klar definiert. Vielleicht kommt ja auch noch eine Version mit 42 oder 44 mm Durchmesser anstatt den derzeitigen 49 mm – wie wär’s, Huawei? Sicher, der 1,5 Zoll große Bildschirm braucht seinen Platz, aber da kann man bestimmt noch etwas kleiner werden.

Die Form der Huawei Watch Ultimate ist natürlich einem Expeditions-Gerät nachempfunden. Daher gibt es eine Lünette, die allerdings nicht drehbar ist, und drei Knöpfe, die zur Steuerung existieren – einer links und zwei rechts. Der rechts oben positionierte und rot gekennzeichnete Knopf ist Standby-und Home-Button zugleich, und darunter befindet sich ein von euch frei einstellbarer Trainingsknopf, der euch mit wenigen Tastendrucken eine gewünschte App oder auch ein voreingestelltes Workout augenblicklich starten lässt. Neu bei dieser Uhr ist der linke Knopf, der euch eine Expedition starten lässt. Nach dem Bestätigen werden hier einige Dinge sofort ausgelöst, und das macht den Modus richtig interessant. Aber eines nach dem anderen!

Die Inbetriebnahme der Huawei Watch Ultimate

So wie jede Smartwatch sonst auch verbindet sich auch diese via Bluetooth mit einem Smartphone eurer Wahl. Da macht sich auch gleich die Offenheit der Huawei Watch Ultimate bemerkbar, denn ihr ist es egal, ob ihr sie mit einem Huawei-Smartphone, einem iPhone oder einem Android-Gerät verbindet. Binnen zwei Minuten habt ihr das Produkt mit eurem Handy gekoppelt und seid dann schon beim Feintuning angelangt, was etwa die Benachrichtungswünsche anbelangt oder etwa ein aktuelles Firmware-Upgrade. Zum Testzeitpunkt Ende April 2023 war übrigens die HarmonyOS-Version 3.0.0.109 aktuell, die sich ganz herstellertypisch als richtig stabil und zuverlässig herauskristallisiert hat.

Damit ihr den besten Nutzen aus dem Gerät ziehen könnt, empfiehlt es sich, die hauseigene Huawei Health-App nicht nur zum Pairing und zur Konfiguration, sondern auch im Alltag zu nutzen. Dort erwarten euch nicht nur eine Vielzahl von Optionen, sondern auch die Möglichkeit, Wochen- und Monatsberichte über die eigene Aktivität einzusehen, Medaillen und Erfolge einzuheimsen und auch den Überblick über die eigenen Daten und Gesundheitswerte einzusehen. Das Beste daran ist, dass die App sehr übersichtlich aufgebaut ist, ungeachtet dessen, wie viel Erfahrung ihr mit Smartphones, Trainings oder Gesundheit an sich habt. Alles macht auch für Laien Sinn und ist daher nur zu empfehlen. Ein kleiner Überblick für euch:

Zur Huawei Health-App

Der Hersteller selbst beschreibt die App als euren persönlichen Gesundheits- und Fitnessbegleiter, direkt in eurer Tasche. Dabei ist es egal, ob ihr Anfänger:innen oder Profis seid, eure Gesundheit einfach nur im Blick haben wollt oder es rein um die Verwaltung der Geräte geht: Die Huawei Health-App zeichnet eure Aktivitäten in mehr als 100 verschiedenen Sportarten auf, vom Anfänger- bis zum Fortgeschrittenenniveau. Eure Workout-Daten werden euch bei jedem Schritt angezeigt, damit ihr auch bestimmt eure Ziele erreichen könnt. Apropos Ziele: Mit dem Schlagwort Healthy Living könnt ihr euch von der App und der Uhr gewisse Aufgaben stellen lassen. Dazu gehört etwa regelmäßiges Wassertrinken, aber auch bewusstes Abschalten, das Erreichen eines Schrittziels oder guter Schlaf!

Ihr könnt euch detailliert eure gesammelten Gesundheitsstatistiken in der HUAWEI Health-App anzeigen lassen. So findet ihr leicht zugängliche Aufzeichnungen über eure Herzfrequenz, euren Sauerstoffgehalt im Blut, euren Blutdruck, eurer Schlafqualität, die Anzahl eurer Schritte und mehr. Diese Daten werden in übersichtlichen, dynamischen Diagrammen dargestellt, so dass ihr immer auf dem Laufenden seid. Doch auch die Zifferblätter der Huawei Watch Ultimate lassen sich so anpassen, indem ihr aus Hunderten verschiedenen, in übersichtliche Styles kategorisierten Zifferblätter wählt. Die Spannweiter reicht von dynamischen Sportarten bis hin zu lustigen Cartoons. Zudem gibt es regelmäßig neue Designs, wer also Wert darauf legt, findet hier immer wieder etwas Neues! Und das solltet ihr auch tun, um den guten Ersteindruck frisch zu halten.