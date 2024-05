Riverresort Donauschlinge: Unbeschwerter Familiensommer an der Donau – All inclusive

Am Naturwunder Schlögener Schlinge, im Riverresort Donauschlinge****, fühlen sich Groß und Klein pudelwohl. Denn hier sorgt ein All-inclusive- Aktivprogramm ohne Extrakosten dafür, dass es immer was zu erleben gibt.

Auf dem großen Hotelgelände sind die Kids munter beim Spielen und Toben unterwegs. Der große Abenteuerspielplatz mit Schaukeln, Rutschen, Klettermöglichkeiten und einer Sandkiste ist ein echter „place to be” für kleine Bewegungskünstler:innen und Sandburgen-Bauer:innen. Kinder, die schon mindestens 12 Jahre alt sind, üben sich in einer Schnupperstunde beim Bogenschießen im Umgang mit Pfeil und Bogen.

Das Riverresort Donauschlinge liegt direkt am Donauufer – und das bedeutet viel Spannendes: Da kommen die großen Frachtschiffe, Kreuzfahrtschiffe, Zillen und Motorboote vorbei. Der Hafen liegt direkt neben dem Hotel – kleine „Kapitäne” können die beeindruckenden Boote hautnah betrachten. Wer genug gestaunt hat, der begibt sich selbst auf die Donau. Es geht zur Zillenfahrt. Und das gibt’s nur einmal: Eine kleine Wanderung führt zum Schlögener Blick. Vor dort sieht man am besten, wie die Donau – als einziger Fluss der Welt – ihre 180-Grad-Drehung vollzieht. Sind kleine Wasserratten im Urlaub mit dabei? Im Hotel selbst wartet der Indoorpool ganzjährig auf die Schwimmer:innen und Plantscher:innen.

200 Meter vom Familienresort entfernt, gibt es einen Outdoorpool. Ein heißer Tipp ist auch ein Ausflug in das nahe gelegene Aquapulco in Bad Schallerbach. Das Obere Donautal bietet Familienausflugsziele ohne Ende. Alte Burgruinen wollen von kleinen Ritter:innen erkundet werden. Pferdefreund:innen können im Tiergarten Walding Ponyreiten, Reitstunden buchen und an die 200 heimische und exotische Tiere bestaunen. In aussichtsreiche Höhen begibt man sich am Baumkronenweg in Kopfing. Das wird die Eltern interessieren: Das Donau-SPA im Riverresort Donauschlinge ist für ihre Erholung reserviert. Saunen, Massagen, Treatments, Dampfbad und ganz viel Ruhe erwarten Erwachsene in dem schönen Wellnessbereich. Und auf der Panoramaterrasse mit einem traumhaften Blick auf die Donau schmecken die Köstlichkeiten aus Küche und Keller. Wir haben das Riverresort auch schon besucht und teilen unsere Eindrücke HIER mit euch.

Aktuelle Angebote:

Familienzeit:

Leistungen: 4 Tage/3 Nächte Donau.ALLinclusive im Familienzimmer, 2 Kinder bis 10 Jahre frei, Eintritt Naturerleb-nispark IKUNA (bei Schlechtwetter Indoor Kids World Ikuna), 1 Überraschung für jedes Kind, 1 x Schlemmer-Genuss p. P. (Eisbecher nach Wahl), Anreise täglich – Preis für die ganze Familie: ab 869 Euro

Happy Family 7=6:

Leistungen: 8 Tage/7 Nächte Donau.ALLinclusive im Familienzimmer, 2 Kinder bis 10 Jahre frei, Eintritt Naturerleb-nispark Ikuna (bei Schlechtwetter Indoor Kids World Ikuna), 2 Std. Zillenfahrt (alternativ 1 Gutschein/Familie im Wert von 50 Euro für Wellnessbehandlung), 1 Überraschung für jedes Kind, 1 x Schlemmer-Genuss p. P. (Eisbecher nach Wahl), Anreise täglich – Preis für die ganze Familie: ab 1.699 Euro