Ready Player One bekommt Fortsetzung, wer leitet Ready Player Two?

Ganz offiziell kommt eine Ready Player One-Fortsetzung, vermutlich Ready Player Two, aber wohl nicht mit Steven Spielberg am Ruder.

Mehr zu Ready Player Two

Es sollte nicht wirklich so überraschend sein, dass Ready Player One eine Fortsetzung bekommt, und jetzt hat Spielberg selbst bestätigt, dass man tatsächlich in Arbeit ist. Im Gespräch mit Showbiz411 nach den Oscars, als er gefragt wurde, was als nächstes für den langjährigen Regisseur kommt, sagte er: “Wir befinden uns in der Entdeckungsphase und versuchen herauszufinden, was als nächstes kommt”. Spielberg wurde auch speziell nach einer Ready Player One-Fortsetzung gefragt, aber er sagte, er werde dieses Mal nur produzieren und bestätigte auch, dass sie auf dem Weg ist.

Vermutlich wird der Film den Roman Ready Player Two adaptieren, der ebenfalls vom Autoren des ersten Teils, Cline, geschrieben wurde, der wieder dem Protagonisten Wade Watts folgt, als er wieder auf die Jagd nach einem neuen mysteriösen Preis geht. Der erste Ready Player One-Film, der 2018 veröffentlicht wurde, vor gut sechs Jahren, also wenn diese Fortsetzung am Ende passiert, wird es wahrscheinlich fast ein Jahrzehnt dauern, seit der erste herausgekommen ist. Es gibt nicht wirklich andere Details über den Film, also werden wir noch ein Weilchen warten müssen, bevor es tatsächlich Handfestes gibt.