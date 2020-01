Ready or Not ab 6.2.2020 auf DVD und Blu-ray

Falls ihr den Kinoauftritt von Samara Weaving in der Horror-Komödie Ready or Not verpasst habt, könnt ihr euch den Film ab 6.2.2020 auf DVD und Blu-ray sichern. Was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

Die junge Grace (Samara Weaving) steht kurz davor, ihren geliebten Alex Le Domas zu heiraten. Doch die Einführung in die exzentrische sowie schwerreiche Familie verläuft anders als gedacht. Um die Familientradition zu wahren, muss das neue Familienmitglied während der Hochzeitsnacht mit einem Spiel eingeführt werden. Ehe sich Grace versieht, befindet sie sich in einem heimtückischen Versteckspiel um Leben und Tod. Doch die frischgebackene Ehefrau hat gar nicht vor kampflos aufzugeben …