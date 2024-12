Ravensburger Mystery Adventskalender PRO Test: Das verrückte Zeitreisemuseum für Profis

Jede Weihnachtszeit braucht einen, und mit dem Mystery Adventskalender PRO wird eure Adventszeit so richtig rätselhaft. Lest unseren Test!

Über den Mystery Adventskalender PRO

Wer sich auf der Shop-Website umsieht, weiß nun, dass der gleichnamige Ravensburger Exit Adventskalender PRO nun in neuem Gewand erstrahlt. Worum geht’s? Hinter den Türchen sind Rätselkarten oder Rätselelemente enthalten, die gemeinsam mit den gestalteten Räumen jeden Tag kniffligen Rätselspaß aufs Neue versprechen. Daher wird dann eure Adventszeit genauso spannend wie ein Escape Room! In jedem der 24 Fächer des Mystery PRO Adventskalenders für Profis ab 14 Jahren fordert euch ein besonders kniffliges Rätsel heraus. Um die richtige Tür für den folgenden Tag zu finden, muss das Rätsel im Raum gelöst werden. Dazu finden sich Hinweise in den detailreich illustrierten Fächern, auf insgesamt 52 Rätselkarten und auf Knobelelementen. Wer schlau kombiniert, findet die Lösung und so das Symbol des folgenden Türchens. Doch keine Sorge, wenn ihr mal hängt, helfen eine Tabelle auf der Packungsrückseite mit je zwei Tipps pro Rätsel und der Aufschlüsselung der Lösung.

Eine Geschichte rund um den Mystery Adventskalender PRO: Das verrückte Zeitreisemuseum gibt es natürlich obendrein! Mit der Bitte um Hilfe wendet sich die verzweifelte Direktorin des historischen Museums an euch, denn es ist eine wertvolle historische Zeitreisemaschine abhandengekommen. Seither herrscht ein unbeschreibliches Chaos im Museum: Exponate verschwinden und tauchen ganz woanders wieder auf. An manchen Stellen erscheinen plötzlich merkwürdige Raum-Zeit-Portale. Die Mitarbeiter trauen sich inzwischen nicht mehr in Räume. Es muss also schnell etwas geschehen! Als anerkanntes Experten-Team für Bewegung durch Raum und Zeit nehmt ihr euch der Sache natürlich sofort an. Eilig stellt ihr dann die letzten Stellschrauben an eurer eigenen Zeitreisemaschine ein, und schon seid ihr auf dem Weg ins Museum. Eure Aufgabe ist es nun, vor Ort durch die Zeit zu reisen, um wieder Ordnung in das Museum zu bringen. Aber Achtung, es wird nicht einfach – deshalb auch das PRO!

24 Türchen sollt ihr sein

Dementsprechend wird euch nicht mal verraten, was überhaupt das erste Türchen ist. Nur, wer die sich teils wiederholenden Einleitungssätze auf der Verpackung durchliest, hat eine Chance darauf, ohne die Lösung drauf zu kommen. Habt ihr das geschafft und das richtige Türchen geöffnet, könnt ihr weitermachen! Hier macht der Mystery Adventskalender PRO: Das verrückte Zeitreisemuseum etwas richtig Cooles, und zwar wisst ihr nach dem Öffnen dank einer Zahl im Inneren des Kalenders sofort, ob ihr richtig liegt oder nicht. Das korrekte Türchen vorausgesetzt entnehmt ihr dann die Rätselkarten, lest sie aufmerksam durch und beginnt dann zu knobeln. Gleich vorweg: Da sich dieser Kalender rein an Profi-Spieler*innen richtet, ist die Lösung oftmals mit purer Logik und manchmal mit sehr kreativer Denkweise zu finden.

Wer den Begriff „Roter Hering“ nicht kennt: Dabei handelt es sich um ein Ablenkungsmanöver, das dazu dient, von einem eigentlichen Thema abzulenken und die Aufmerksamkeit auf ein irrelevantes oder nebensächliches Thema zu lenken. Solche roten Heringe findet ihr beim Mystery Adventskalender PRO: Das verrückte Zeitreisemuseum zuhauf, und rasch ertappt ihr euch dabei, einem völlig falschen Ansatz beim Rätsellösen nachzugehen. Fies ist allerdings, dass ihr das während des Nachdenkens gar nicht wisst und immer wieder neu zu denken beginnen müsst. Manchmal bekommt ihr die Kombination aus Symbol und Zahl – die 24 Türchen sind in den Zeilen X, Quadrat, Kreis und Dreieck (hey, PlayStation!) sowie den Spalten 1 bis 6 unterteilt – als Lösung, und andere Male müsst ihr Zahlen in den Fenstern abgleichen oder mit Bildhinweisen arbeiten.

Der Vergleich zu „damals“

Was das Rätsel-Lösen anbelangt, so hat der neue Mystery Adventskalender PRO: Das verrückte Zeitreisemuseum nichts verlernt. Die einzelnen Aufgaben sind knackig wie eh und je, und selbst Geübte müssen so manches Mal in die Lösung schielen. Diese ist recht gut aufgebaut, denn unabsichtlich könnt ihr sie gar nicht konsultieren! Sie ist nämlich nur mit einem roten Kunststoff-Schild wirklich lesbar (da werden Erinnerungen an die eigene Kindheit wach), und sie ist sehr übersichtlich gehalten. Zuerst erfahrt ihr, was alles im Türchen drin ist (Rätselkarten, Puzzleteile, sonstiger Krimskrams), und dann gibt es in zwei Spalten jeweils einen Tipp. Tipp eins könnte beispielsweise sein „Dinosaurier genau ansehen“, und Tipp zwei sagt euch dann genau, was zu tun ist.

Solltet ihr dann immer noch ratlos sein, ist die Lösung in aller Kürze in der langen, letzten Spalte zu finden. Hier wird euch dann rasch erklärt, wie man zur Lösung kommt und was das nächste Türchen ist. Wie gesagt: Manchmal müsst ihr auf Bilder achten, manches Mal gibt es die Info in Zahlenform und wiederum andere Male bekommt ihr direkt die Koordinaten. Im Direktvergleich zu den „alten“ Exit the Room-Adventskalendern fokussiert sich der neue Mystery Adventskalender PRO: Das verrückte Zeitreisemuseum ganz klar auf das Rätseln – und zwar so sehr, dass die Geschichte respektive die Erzählung da ein wenig in den Hintergrund rückt. Das fanden wir als Fans der vorherigen Serie, wo doch teilweise mit seitenlangen Einleitungen wesentlich immersiver gearbeitet wurde, ein wenig schade, aber Rätsel-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten!