Ratscher Landhaus – Vorreiter für Nachhaltigkeit in der Südsteiermark

Das Ratscher Landhaus steht für nachhaltigen Urlaub inmitten einer der schönsten Weinregionen Österreichs. Mit klarem Fokus auf Umweltschutz und Ressourcenschonung verfolgt das Hotel ganzheitliche Ansätze in allen Bereichen, von der Energiegewinnung bis zur Lebensmittelverarbeitung.

„Wir nutzen die vielen Sonnenstunden im Süden der Steiermark ebenso wie die fruchtbaren Böden unserer Region und die nachwachsenden Ressourcen unserer Wälder. Ein nachhaltiges Wellnesshotel braucht aber auch den Willen zum Sparen. Wir sparen nicht an Genuss, Gemütlichkeit und Komfort, sondern an vermeidbarem Wasser- und Energieverbrauch“, so die Gastgeberin Michaela Muster.