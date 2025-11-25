RAM-Preise steigen: Werden die Xbox-Konsolen noch teurer?

Globale RAM-Preiserhöhungen könnten Berichten zufolge eine weitere Welle von Preiserhöhungen für Xbox-Konsolen auslösen. Und das, nachdem es schon mal eine Preiserhöhung gab und auch der Game Pass teurer wurde!

Noch teurere Xbox-Konsolen

Das kommt von Moores Law is Dead, das behauptet, dass Microsoft-Vertriebsmitarbeiter bereits gewarnt haben, dass der starke Anstieg der Komponentenkosten bald die Xbox Series X und S betreffen könnte. Die DRAM-Vertragspreise sind Berichten zufolge im Vergleich zum Vorjahr um über 170 % gestiegen, was auf eine riesige Vereinbarung zurückzuführen ist, die im Oktober von Samsung und SK unterzeichnet wurde und OpenAI fast die Hälfte der weltweiten DRAM-Leistung für seine Stargate-Rechenzentren liefern wird. Laut den Quellen von Moores Law is Dead haben die daraus resultierenden Preiserhöhungen und Engpässe Unternehmen ohne einen großen Bestand an Komponenten, angeblich einschließlich Microsoft, ausgesetzt.

„Sie haben überhaupt nicht vorausgeplant“, sagte Gastgeber Tom. „Wer aus irgendeinem Grund immer noch eine Xbox zu ihren aktuellen Preisen haben möchte, sei gewarnt: Bald könnten auch diese Preise steigen, oder die Konsolen werden nicht mehr verfügbar sein. Mehrere Quellen von mir wurden anscheinend von Vertriebsmitarbeitern bei Microsoft gewarnt, dass dies die Xbox-Serien sehr, sehr bald, eher früher als später, betreffen wird.“ Laut Moores Law is Dead ist es weniger wahrscheinlich, dass PlayStation von den DRAM-Preiserhöhungen betroffen ist. „Sony hat vorausgeplant, hat RAM am unteren Ende der Preisgestaltung gekauft, und so sollten sie monatelang in Ordnung sein. Sie haben viel GDDR6. Zumindest wurde mir das gesagt.“