Xbox Game Pass: Preiserhöhung geht nach hinten los

Nach der kurzfristigen Erhöhung der Preise des Xbox Game Pass sieht sich Microsoft mit Massenkündigungen der Abos konfrontiert. Hoppala?

Zum Xbox Game Pass

Abonnementdienste, die einst als Ersatz für das altmodische Kabelfernsehen angekündigt wurden, sind über die Zeit verteilt langsam, aber sicher viel teurer geworden. Xbox ist nur die neueste Modeerscheinung von allen, die ihre Abo-Stufen um bis zu 10 US-Dollar teurer machte, was die Fans in einem Ausmaß verärgerte, das man in Spielen selten sieht. Kürzlich hat Xbox die Entscheidung getroffen, den Preis für seinen Game Pass-Abonnementdienst zu erhöhen, der von Millionen auf PC und Konsole genutzt wird. Die Erhöhung ist erheblich und hat sogar grundlegende Veränderungen auf einigen ihrer Ebenen mit sich gebracht. Zum Beispiel werden zwei der Stufen keine Day One-Veröffentlichungen enthalten, obwohl ihr Preis „angepasst“ wurde, wobei diese Funktion nur für Game Pass Ultimate reserviert ist und jetzt fast 30,- Euro pro Monat kostet.

Seit diese neuen Preise bekannt gegeben wurden, strömten Game Pass-Benutzer zu ihren Microsoft-Konten, um alle Verbindungen zum Abonnementdienst zu unterbrechen und zu kündigen, so dass die Microsoft-Kontoverwaltungs-Website wegen Überlastung vollständig offline ging. Massen von Fans verließen das Schiff, nicht bereit, knapp 30,- Euro pro Monat auszugeben, insbesondere angesichts der globalen Wirtschaftslage, wie sie ist. Und es ist ja schön, dass Microsoft 75 Day One-Spiele in einem Jahr verspricht, aber die Qualität davon lässt teilweise zu wünschen übrig – man bekommt nicht garantiert die größten Titel aller Zeiten am ersten Tag. Ob Microsoft diese „unlustige“ Entscheidung zurücknehmen wird, ist unklar, aber der Schaden in den Köpfen der Fans – und wohl auch in den Geldtaschen von Microsoft – ist bereits angerichtet.