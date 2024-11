Quellenhof Luxury Resort Passeier: Advent – die schönste Zeit des Jahres

Im Quellenhof Luxury Resort Passeier erwartet Genießer:innen ein unvergleichliches Zusammenspiel aus Wellness-Luxus und abwechslungsreichen Aktivitäten. Besonders in der Adventszeit entfaltet das faszinierende Ferienresort seinen ganzen Charme. Auf dem Weihnachtsmarkt auf der Hotelterrasse können die Gäste in eine stimmungsvolle Adventsidylle eintauchen und eine festliche Atmosphäre genießen.

Für einen romantischen und zauberhaften Weihnachtsmarktbesuch müssen die Gäste des Quellenhof Luxury Resort Passeier lediglich auf die Hotelterrasse kommen. Der Weihnachtswald, der Duft des Glühweins, der Schafstall mit seinen flauschigen Bewohnern, große Feuerstellen und zahlreiche Aussteller:innen mit handgefertigten Produkten versetzen das Resort in eine festliche, stimmungsvolle Atmosphäre. Die eigens angefertigten Häuschen sind liebevoll dekoriert und erstrahlen im Lichterglanz. Begleitend gibt es zahlreiche Events – vom Krampuslauf am Weihnachtsmarkt über die traditionelle Feuerzangenbowle nach der abendlichen Fackelwanderung bis hin zu den Auftritten der Alphornbläser. Diese besonderen Erlebnisse versüßen den Gästen die Adventszeit. Der Weihnachtsmarkt findet von Ende November bis Anfang Januar mehrmals wöchentlich am Abend statt.

Das Quellenhof Luxury Resort Passeier ist ein Sehnsuchtsort in den Bergen, nur einen Katzensprung von Meran entfernt. Luxuriöse SPAs, exquisite Kulinarik, Sport und Fitness machen den Urlaub hier zur reinen Kraftquelle. An Wintertagen ziehen sich Genießer in die spektakuläre Wellnesswelt zurück und vergessen den Alltag: 25 Saunen, darunter die preisgekrönte See-Event-Sauna, und eine einzigartige Wasserwelt mit 12 beheizten Pools warten ebenso wie vier exklusive „adults only“ Bereiche, darunter das schicke Rooftop-Spa am Dach. Absolutes Highlight und Instagram-Hotspot ist der spacige Infinity-Pool ganz aus Glas mit Blick auf die Passeirer Bergwelt. Familien kommen im Acqua Family Parc mit Indoor-Pool, 102-Meter-Rutsche und jeder Menge Wasserspaß voll auf ihre Kosten. Ob besinnliche Adventsmomente oder luxuriöse Entspannung – im Quellenhof Luxury Resort Passeier finden Gäste ihre perfekte Winterauszeit inmitten der schönen Südtiroler Bergwelt.