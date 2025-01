Quellenhof Luxury Resort Lazise: Romantisches Valentinswochenende am Gardasee

Zum Valentinstag erwartet das Quellenhof Luxury Resort Lazise verliebte Paare mit einem exklusiven Verwöhnwochenende, das ganz im Zeichen der Liebe steht. Eingebettet in eine malerische Landschaft aus Olivenhainen und Pinien, nahe dem Südostufer des Gardasees, ist das Resort eine Oase der Ruhe, des Luxus und der Romantik.

Mit seiner modernen Architektur und einem Service, der keine Wünsche offenlässt, bietet das Resort den perfekten Rahmen für magische Momente. Schon bei der Ankunft werden die Gäste mit köstlichen Naschereien auf ihrem Zimmer überrascht – ein sinnlicher Auftakt für ein Wochenende voller Romantik.

Das maßgeschneiderte Valentinstag-Paket lädt dazu ein, die Liebe mit allen Sinnen zu feiern. Ein Highlight ist die sinnliche Partnermassage, bei der Paare zwischen der wohltuenden Hanf-Pinda-Massage, der sanften Candle Massage oder einer klassischen Massage wählen können.

Den krönenden Abschluss des Abends bildet ein exklusives Candle-Light-Dinner mit einem erlesenen Menü, das mit Liebe zum Detail kreiert wurde. Das „Lover’s Dessert for Two“ – ein süßes Meisterwerk, das die Zweisamkeit auf besondere Weise zelebriert – rundet das Dinner stilvoll ab. Nach diesem romantischen Erlebnis kehren die Gäste in ein liebevoll dekoriertes Zimmer zurück und lassen den Valentinstag ausklingen.

Die eleganten Suiten und luxuriösen Penthouse Pool Villen des Quellenhof Luxury Resorts Lazise sind wahre Refugien der Ruhe, die höchsten Komfort mit absoluter Privatsphäre verbinden. Besonders exklusiv sind die Penthouse Pool Villen im Haupthaus, die mit privatem Pool und außergewöhnlichem Service für ein unvergessliches Erlebnis sorgen. Für Gäste, die Wert auf ein einzigartiges Ambiente legen, erfüllen auch die Garden Pool Villen und die stilvolle Lazise Pool Villa in Stadtnähe schicke Wohnträume.

Neben kulinarischen Genüssen und romantischen Erlebnissen begeistert das Resort mit einem großzügigen Wellnessbereich auf 2.000 Quadratmetern. Entspannung pur verspricht die Saunalandschaft für Erwachsene, während der ganzjährig beheizte Skypool (adults only) einen unvergleichlichen Blick auf den Gardasee eröffnet – magische Sonnenuntergänge inklusive. Abgerundet wird das Angebot durch ein abwechslungsreiches Fitness- und Aktivprogramm, das für eine harmonische Balance zwischen Bewegung und Entspannung sorgt.

Be my Valentine (13.–17.02.25)

Leistungen: 3 Übernachtungen, süße Überraschung am Zimmer, Paar-Massage nach Wahl, Candle-Light-Dinner, Lover´s Dessert for two, romantische Überraschung – Preis p. P.: ab 931 Euro in der Suite Oliva