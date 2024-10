Purer Luxus in den Quellenhof Luxury Resorts

Drei exklusive Refugien in traumhafter Lage laden zu Wellness, Sport und exquisiter Kulinarik. Das Quellenhof Luxury Resort Passeier liegt im schönen Passeiertal in Südtirol und vereint Aktiv- und Wellnessurlaub auf herausragende Art und Weise. Die Quellenhof See Lodge ist ein kleines, luxuriöses Spa Hideaway, ebenfalls im Passeiertal, und ein wahrer Traum der Ruhe und Entspannung. Das Quellenhof Luxury Resort Lazise entführt am Gardasee in die Welt des Dolce Vita unter fünf Sternen.

Das Quellenhof Luxury Resort Passeier

Das Quellenhof Luxury Resort Passeier, idyllisch gelegen und nur 15 Minuten von Meran entfernt, zählt zu den exklusivsten und vielseitigsten Ferienresorts der Alpen. Genießer:innen erleben hier einen beeindruckenden Wellnessbereich mit 25 Saunen, darunter die preisgekrönte See-Event-Sauna, sowie eine einzigartige Wasserlandschaft mit 12 beheizten Pools. Familien haben im Aqua Family Parc mit Indoor-Pool und 102-Meter-Rutsche jede Menge Spaß, während Erwachsene im luxuriösen Rooftop-Spa entspannen. Ein Highlight ist der ganzjährig 32°C warme, gläserne Infinity-Pool mit atemberaubendem Bergblick.

Kulinarisch begeistert das Resort mit der ausgezeichneten Quellenhof Gourmetstube 1897 und Südtirols erstem Teppanyaki-Restaurant. Das Freizeitangebot ist vielfältig: ein 4-Loch-Golfplatz am Resort und zahlreiche Golfmöglichkeiten in der Umgebung, Tennisplätze, ein Padel-Tennisplatz und ein eigene Tennis Academy, eine Reitanlage u. v. m. Kinder erleben im Kids Action Park und bei spannenden Sportkursen für Kinder unvergessliche Abenteuer, während Erwachsene bei exklusiver Wellness und Gourmetgenüssen viele Wohlfühlmomente auskosten. Das Quellenhof Luxury Resort Passeier ist ein Traumziel für Familien und Erholungssuchende jeden Alters.

Die Quellenhof See Lodge

Als ein Wohlfühlort nur für Erwachsene ab 14 Jahren ist die Quellenhof See Lodge der Inbegriff purer Entspannung. Nur 26 Wohneinheiten machen das Luxusdomizil zu einem der kleinsten 5-Sterne-Hotels in Südtirol, das dem Urlaub Privacy und Exklusivität verleiht. Das Wohn-Repertoire reicht von chicen Suiten bis hin zu noblen See-Suiten mit direktem Einstieg in den Badesee und vier extra-luxuriösen See-Villen, umgeben vom tiefblauen Wasser des Sees. Das absolute Highlight der See-Villen ist die großzügige Wohlfühl-Terrasse mit Privatpool mit integrierter Whirlpoolfunktion, finnischer Sauna, Relaxliegen und privater Hängematte über dem Wasser. Das BalanceSPA sorgt für absolute Entspannung und Harmonie. Das BalanceSPORT-Programm hält fit, während die BalanceCUISINE im Panoramarestaurant und dem exklusiven „underwater restaurant” mit Edelfisch-Kreationen kulinarische Highlights setzt. Gäste können zudem alle Spa- und Sportangebote des benachbarten Quellenhof Luxury Resort Passeier nutzen.

Das Quellenhof Luxury Resort Lazise

Umgeben von Olivenbäumen und Pinienbäumen, oberhalb des kleinen Städtchens Lazise und nur wenige Minuten zum weitläufigen Süd-Ostufer des Gardasees, begrüßt das Quellenhof Luxury Resort Lazise Genießer und Kinder ab vier Jahren. Das außergewöhnliche Design und die moderne Architektur bieten ein besonderes Urlaubserlebnis. Das Resort verwöhnt seine Gäste mit einem exklusiven kulinarischen Genusserlebnis und einem Wellness- und Spa-Angebot, welches am Gardasee seinesgleichen sucht. Ein großzügiges Spa begeistert auf 2.000m² mit Wellness & SPA vom Feinsten. Vom ganzjährig beheizten Skypool aus hat man einen wundervollen Blick auf den Gardasee. Im Sportpool mit Indoor-Einstieg (ganzjährig beheizt), im Kinderbecken mit zwei Rutschen und im Naturbadesee mit direktem Zugang zur traumhaften Gartenanlage kann man an heißen Tagen Abkühlung finden. Mit dem „Feel Moved”-Programm bietet das Quellenhof Luxury Resort Lazise ein täglich wechselndes Aktiv-Programm. Zudem steht ein Personal Trainer zur Verfügung und Golfer erwartet eine große Vielfalt an Golfplätzen. Im Resort: Fahrrad-, E-Bike und Mountainbikeverleih sowie zwei Hartcourt-Tennisplätze, zwei Padel-Tennisplätze und ein Fußballplatz. Genießer wohnen in luxuriösen Suiten und exklusiven Penthouse Pool Villen.