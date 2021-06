Neues MOBA namens Pokémon UNITE kommt im September 2021

Das MOBA Pokémon UNITE hat ein Releasedatum für iOS, Android und Switch erhalten. Wird das der nächste Hit nach Pokémon GO? Lest hier mehr! Unser Mathias hat bei der Ankündigung den Titel bereits genauer unter die Lupe genommen.

Über Pokémon UNITE

Pokémon UNITE wird von TiMi Studios entwickelt und von The Pokémon Company veröffentlicht. Nach ein paar Monaten der Beta-Tests für Android-Benutzer in Kanada hat Pokémon UNITE jetzt ein Veröffentlichungsdatum für iOS und Android erhalten: September 2021. Vom 24. Juni bis zum 26. Juni wird es auch einen Testlauf für die Nintendo Switch-Version des Spiels in Japan geben. Sie soll schon im Juli 2021 an den Start gehen. Pokémon UNITE wird eine Reihe bekannter Pokémon enthalten, wie Pikachu, Garchomp, Lucario, die Galar-Startertierchen und mehr.

Abgesehen vom Kampf gegen andere Spieler:innen müsst ihr Basen erobern. Das Team, das mehr Punkte erzielt, gewinnt. Der Titel ist grundsätzlich free-to-start, kostet also anfänglich nichts. Dafür dürft ihr mit optionalen In-Game-Käufen rechnen, die euch den einen oder anderen Bonus ermöglichen. Plattformübergreifendes Spiel zwischen Nintendo Switch und mobilen Geräten ist geplant, sodass ihr auf beiden Plattformen gemeinsam in die Schlacht ziehen könnt.

Mehr zum Spiel

Darüber hinaus dürft ihr euer Pokémon Trainer Club-Konto oder Nintendo-Konto sowohl auf Nintendo Switch als auch auf Mobilgeräten verwenden, um euren Fortschritt zwischen den Geräten einfach zu synchronisieren. Pokémon UNITE findet auf der Insel Aeos statt, einer mythischen Insel, die an der unerforschten Grenze des Ozeans liegt. Auf der Insel Aeos findet ihr das Unite Battle Committee (UBC) vor, das eine Reihe von Unite Battle-Turnieren durchführt. In Unite Battles bilden Spieler:innen fünfköpfige Teams und treten gegeneinander an, um zu sehen, wer die meisten Punkte erzielen kann, bevor die Zeit abläuft. Ihr erlebt auch eine mysteriöse neue Energieform, die als Aeos-Energie bekannt ist. Aeos-Energie kann in Unite Battles verwendet werden, um Pokémon weiterzuentwickeln.

Verfügbare Pokémon

Anfänglich wird Pokémon UNITE 19 verschiedene Monster enthalten, die im Kampf verwendet werden können. Im Spiel gibt es keine Typschwächen, allerdings grobe Kategorien, in die Pokémon eingeteilt werden. Als Angreifer sind etwa Pikachu, Greninja, Venusaur, Ninetales (Alola-Form), Cramorant und Cinderace genannt. Die Verteidiger sind Snoralx, Crustle und Slowbro. Wollt ihr schnelle Pokémon steuern, stehen euch Talonflame, Absol und Gengar zur Verfügung. Als Unterstützer sind Eldegoss, Mr. Mime und Wigglytuff angeführt. Allrounder hingegen sind Charizard, Lucario, Garchomp und Machamp.

Unite Battles

In den Unite Battles treten Trainer:innen und ihre Partner-Pokémon in 5-gegen-5-Teamgefechten an. Der Schlüssel zum Sieg in einem Unite Battle besteht darin, eine höhere Punktzahl als das andere Team zu erzielen, wenn die Zeit abläuft. Um Punkte für euer Team zu sammeln, müsst ihr Aeos-Energie sammeln, indem ihr wilde und gegnerische Pokémon besiegt und diese Energie dann in einer der Torzonen des gegnerischen Teams ablegt.

In Unite Battles ist die Zusammenarbeit mit Teamkollegen wichtig. Wenn ihr gegen ein starkes Team kämpft oder wenn ihr gerade im Nachteil seid, könnt ihr euch möglicherweise einen Weg zum Sieg ebnen, indem ihr euch mit Teamkollegen abstimmt und zusammenarbeitet. In Ranglistenspielen dürft ihr Leistungspunkte sammeln, die euer Ranking je nach Gefechtsergebnis erhöhen oder verringern können.

Stufenaufstiege und mehr

Vor jedem Unite Battle werden teilnehmende Pokémon durch die Kraft der Aeos-Energie nach Stufe 1 zurückgebracht, und während jedes Gefechts erhalten sie Erfahrungspunkte und Level-ups. Während Pokémon aufsteigen, lernen sie mächtige Bewegungen und entwickeln sich weiter. Wenn ein Pokémon höhere Levels erreicht, lernt es auch seine Spezialfähigkeit – eine mächtige Attacke, die im Spiel gelernt und verwendet werden kann. In Pokémon UNITE könnt ihr das Aussehen eures Pokémon und Trainers ändern.

Abschließend gilt zu sagen, dass Pokémon UNITE einen Battle Pass-Mechanismus beinhaltet. Ihr werdet die Möglichkeit haben, Belohnungen im Spiel durch den saisonalen Battle Pass zu verdienen. Um diese Belohnungen zu verdienen, müsst ihr euren Pass durch den Abschluss von Missionen aufwerten. Darüber hinaus könnt ihr euren Kampfpass mit Aeos-Edelsteinen verbessern, so dass noch mehr Belohnungen auf euch warten. Was haltet ihr vom Spiel, wäre das etwas für euch? Hier noch ein Trailer zum Titel!