Pokémon-Legenden: Z-A Version 2.0.0 ist da, mit Mega Dimension-DLC
Pokémon-Fans dürfen sich freuen, denn endlich ist der Mega Dimension-DLC von Pokémon-Legenden: Z-A da. Was bringt die Version 2.0.0?
Mehr zu Pokémon-Legenden: Z-A 2.0.0
In letzter Zeit gab es so viele Ankündigungen und Spieleveröffentlichungen, und dazu wurde diese Woche der Mega Dimension DLC von Pokémon-Legenden: Z-A veröffentlicht. Jetzt, als Teil der Ankunft dieses neuen Inhalts, hat Nintendo die Patch-Notizen für dieses große Update auf seiner offiziellen Support-Seite geteilt. Dadurch wird der DLC freigeschaltet, neue Pokémon hinzugefügt und einige Korrekturen enthalten. Hier ist der vollständige Überblick:
- Pokémon-Legenden: Z-A – Mega Dimension DLC Zusätzliche Story-Inhalte jetzt verfügbar
- Alle, die den Mega Dimension DLC (separat erhältlich) gekauft haben, können jetzt den zusätzlichen Story-Content genießen.
- Um die Geschichte des Mega Dimension DLC zu spielen, müsst ihr zuerst die Hauptgeschichte von Pokémon-Legenden: Z-A abgeschlossen haben.
- Mehrere Probleme wurden behoben.
