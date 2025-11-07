Pokémon-Legenden: Z-A Mega Dimension bietet Pokémon über Level 100!?

Ein neuer Pokémon-Legenden: Z-A Mega Dimension DLC-Trailer wurde nun veröffentlicht. Am 10.12. ist es so weit, aber ein Detail ist spannend!

Über Pokémon-Legenden: Z-A Mega Dimension

Wir wissen jetzt nach dem Event, dass die Erweiterung am 10. Dezember veröffentlicht wird und dass zwei neue Pokémon ihre Mega Evolution-Formen bekommen. Das ist alles schön und gut, aber ein Detail, das die Pokémon-Logik auf den Kopf stellt, ist die Level-Obergrenze von Taschenmonstern. Der Trailer zeigt Pokémon in freier Wildbahn auf Ebenen über 100. Dies ist das erste Mal in der Hauptreihe, dass Pokémon in der Lage sein werden, Level 100 zu übertreffen, was die Obergrenze seit Pokémon Rot und Blau ist. Das Gacha-Spin-off Pokémon Masters EX ist das einzige Spiel im Franchise, bei dem sie Level 150 erreichen können, aber das liegt daran, dass das gesamte Spiel einer anderen Leveling- und Machtwachstumslogik folgt. Dieses Phänomen wird anscheinend nur in speziellen Bereichen des Mega Dimension-DLC namens Hyperspace Wild Zones stattfinden.

Wie hoch die Levelobergrenze steigt, ist anscheinend mit speziellen Donuts verbunden, die der neue Charakter Ansha mit Hilfe von Hoopa herstellt. Diese Donuts lassen uns den Hyperraum betreten, und je stärker die Zutaten sind, die wir verwenden, um sie herzustellen, desto höher wird unser Level-Boost. Hyperspace Beeren werden im Hyperspace gefunden. Die Gameplay-Schleife des DLC nimmt also Gestalt an: Betretet den Hyperraum, sammelt unentwegt Beeren, um erneut mit einem höheren Level-Boost einzutreten, und wiederholt das so lange, bis ihr den maximalen Level-Boost im Spiel erhalten könnt, der noch unbekannt ist. Vielleicht Level 200? Na, jedenfalls sieht die erhöhte Level-Obergrenze in Pokémon-Legenden: Z-A Mega Dimension interessant aus, auch wenn sie vollständig an den PvE-Inhalt im DLC gebunden zu sein scheint. Was sagt ihr?