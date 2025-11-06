Heute um 15 Uhr ansehen: Mehr zum Pokémon-Legenden: Z-A Mega Dimension DLC

Die Pokémon Company hat angekündigt, dass sie schon heute weitere Neuigkeiten zum Pokémon-Legenden: Z-A Mega Dimension DLC teilen wird.

Über Pokémon-Legenden: Z-A Mega Dimension DLC

In einem Beitrag in den sozialen Medien hat The Pokémon Company angekündigt, dass um 15 Uhr ein Update zum kommenden DLC enthüllt wird. Der Inhalt dieses Updates ist derzeit nicht bekannt, aber da der DLC Anfang 2026 veröffentlicht werden soll, könnte Pokémon den zweiten Trailer für die Erweiterung veröffentlichen, die Anfang dieses Jahres angekündigt wurde. Pokémon-Legenden: Z-A Mega Dimension DLC spielt nach der Geschichte des Hauptspiels. Game Freak hat bestätigt, dass die Spieler das Basisspiel abschließen müssen, um auf die neuen Missionen zugreifen zu können. Unseren Testbericht dazu findet ihr übrigens hier!

Laut The Pokémon Company werden Fans mit Mega Dimension „noch tiefer in die Welt eintauchen“. Worum geht’s? „Plötzlich sind in Lumiose City Weltraumverzerrungen aufgetreten“, heißt es in einer Zusammenfassung für den DLC. „Diese Verzerrungen scheinen sich mit einem mysteriösen Raum zu verbinden, aber die wahre Natur dieses seltsamen Phänomens ist unbekannt. Es liegt an dir und deinen Freunden im Team MZ, das zu untersuchen.“ Während des ersten DLC-Trailers wurde bestätigt, dass Raichu zwei Mega-Evolutionen erhalten wird, Mega Raichu X und Mega Raichu Y. Der DLC-Trailer zeigte auch mehrere Mega-Steine, die nicht angekündigt wurden, was die Fans dazu veranlasste, zu spekulieren, welche Pokémon in der kommenden DLC-Erweiterung Mega-Evolutionen erhalten wird.