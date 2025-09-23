Pocketpair kündigt Palworld: Palfarm an: Richtig, fast wie Pokémon Pokopia

Palworld-Studio Pocketpair hat ein neues Spiel namens Palworld: Palfarm angekündigt und damit sein Game in eine Serie verwandelt. Jetzt auch in cosy?!

Mehr zu Palworld: Palfarm

Palword: Palfarm erweitert die Serie dahingehend, dass sie jetzt eine „gemütliche“ Farm-Life-Sim enthält, die mehr von Stardew Valley und seinen vielen Artgenossen enthält. Das Spiel wurde zusammen mit einer neuen Zusammenarbeit für Palworld selbst mit der Indie-FPS-Legende Ultrakill angekündigt. Palfarm wird als „die Welt von Palworld in einem brandneuen landwirtschaftlichen Erlebnis“ bezeichnet und erscheint als entspanntere Simulation mit weniger Gefahren und mehr Blumenfesten. „Wo ist mein gemütliches Bauernhaus-Leben?“, fragt ein Kumpel namens Cattiva im Enthüllungstrailer miauend. So will man süß wirken, und eine Weile wird es noch zu warten sein, denn es gibt noch kein Releasedatum für den PC-Titel. Auch über andere Plattformen schweigt man sich derzeit noch aus – Pocketpair sagte nur, dass Fans „sich auf zukünftige Updates freuen können“. Na denn!

„Ziehe auf eine Insel, auf der die Pals leben, arbeite zusammen, um die Felder zu bewirtschaften, zu kochen, zu basteln und die Farm deiner Träume zu bauen“, sagt Pocketpair. Palfarm wird Multiplayer unterstützen, so dass wir auch mit Freunden darüber diskutieren können, was angebaut wird, während wir an unserer Traumfarm bauen. An einem Punkt im Trailer wandern drei Spieler auf verschiedenen Reittieren über einen Weg, der von Kirschblütenbäumen gesäumt ist. Eine riesige Besetzung von Pals ist allein im Enthüllungstrailer zu sehen. Viele von ihnen sprechen mit dem Spieler und haben Jobs in der Stadt, wie Pettalia, die Blumenladenbesitzerin, der Fischer Croajiro oder Anubis, der Schmied. Die Ankündigung von Palfarm erfolgt insbesondere weniger als zwei Wochen nach der Enthüllung von Pokémon Pokopia, einem Bastel-, Bau- und Landwirtschaftsspiel von Nintendo.