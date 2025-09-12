Life-Sim Pokémon Pokopia (Nintendo Switch 2) fürs Frühjahr 2026 angekündigt

Das neue Spiel namens Pokémon Pokopia wurde von Nintendo und The Pokémon Company für die Nintendo Switch 2 angekündigt.

Über Pokémon Pokopia

Das Game erscheint im Frühjahr 2026. Dieses Abenteuer stellt eine Neuheit für die Reihe dar, da es statt klassischer Kämpfe auf Lebenssimulation setzt und damit ein ganz neues Spielgefühl für Pokémon-Fans bieten soll. Wir übernehmen die Rolle eines wilden Ditto, das sich in eine menschliche Form verwandelt und die Aufgabe erhält, eine eigene Pokémon-Oase zu erschaffen. Fast wie Mystery Dungeon, aber andersherum?! Dabei gilt es, in einer offenen Welt Materialien wie Holz und Steine zu sammeln, daraus Möbel zu bauen, Felder zu bestellen und Gemüse anzubauen sowie zahllose Pokémon zu treffen. Das zentrale Gameplay besteht darin, mit Pokémon Freundschaften zu schließen und deren Attacken zu erlernen, um sie kreativ innerhalb der eigenen Siedlung einzusetzen. So nutzt Ditto Attacken wie Rankenhieb oder Aquaknarre nutzen, um Pflanzen zu bewässern.

Auch die Umgebung lässt sich verändern, und so bleiben keine Wünsche offen. Die Zeit in Pokémon Pokopia läuft in Echtzeit, wodurch ein authentischer Tag-Nacht-Zyklus und verschiedene Wetter- und Umweltbedingungen die Atmosphäre bereichern. Es steht keinerlei Zeitdruck im Vordergrund, sondern das entspannte, gemeinschaftsorientierte Gameplay, bei dem das individuelle Gestalten einer eigenen Stadt voller Pokémon im Mittelpunkt steht. Die Entwickler haben angekündigt, dass die Spielwelt Biome und zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten bieten wird, sodass jedes Paradies anders aussehen kann. Pokémon Pokopia orientiert sich konzeptionell und atmosphärisch an erfolgreichen Simulationsspielen und vereint die typisch gemütliche und kreative Spielmechanik von Klassikern wie Animal Crossing oder Minecraft – erstmals mit der Pokémon-Marke.