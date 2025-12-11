PlayStation Plus: Assassin’s Creed Mirage und Wo Long: Fallen Dynasty kommen

Zwei große PS5-Spiele, die diesen Monat in den PlayStation Plus-Spielekatalog kommen, sind vor einer offiziellen Ankündigung bekannt geworden.

Mehr Wert bei PlayStation Plus

Der stets zuverlässige Dealabs-Insider billbil-kun, der eine lange Erfolgsbilanz bei der korrekten Enthüllung der bevorstehenden Hardware- und Softwareankündigungen hat, hat zwei der Spiele enthüllt, die in den Spielekatalog für PlayStation Plus-Mitglieder in den Extra- und Premium-Stufen aufgenommen werden sollen. Das erste dieser Spiele ist Assassin’s Creed Mirage, die Ubisoft-Veröffentlichung aus dem Jahre 2023, die im Bagdad des 9. Jahrhunderts während des islamischen Goldenen Zeitalters spielt. Mirage wird als Liebesbrief an das ursprüngliche Assassin’s Creed bezeichnet und folgt Basim Ibn Ishaq, einem Straßendieb, der sich den Verborgenen anschließt, um für Frieden und Freiheit gegen den Orden der Alten zu kämpfen. Das Spiel erhielt kürzlich ein „kostenloses großes Update“ namens Tal der Erinnerung, das etwa sechs Stunden Inhalt enthält.

Das andere große Spiel, das in den PS Plus-Spielkatalog kommen soll, ist Wo Long: Fallen Dynasty, die gemeinsame Kreation aus dem Jahr 2023 von Team Ninja-Produzenten Fumihiko Yasuda (Nioh) und Masaaki Yamagiwa (Bloodborne). Laut billbil-kun werden beide Spiele voraussichtlich am Dienstag, den 16. Dezember, in den PlayStation Plus Game Catalog aufgenommen (unter anderem). Es wird auch erwartet, dass SoulCalibur 3 in den Classics-Katalog aufgenommen wird. Zudem wird auch behauptet, dass die vollständige Liste des PS Plus-Spielkatalogs im Dezember von Sony später offiziell bekannt gegeben wird, so dass die Fans nicht lange auf die Bestätigung der Infos von billbil-kun warten müssen. Zwei Titel wurden bereits im Dezember in den Spielekatalog aufgenommen – das neue PS5-Remaster von Red Dead Redemption (das am 2. Dezember hinzugefügt wurde) und Devolver Digitals Skate Story, das am 8. Dezember hinzugefügt wurde.