Assassin’s Creed Mirage: Tal der Erinnerung – Neuer kostenloser Inhalt kommt bald!

In Assassin’s Creed Mirage: Tal der Erinnerung kehrt Meister-Assassine Basim in einer neuen Region zurück. Der Schauplatz des kostenlosen DLCs ist Al-Ula, eine historische Wüstenoase in Saudi-Arabien im 9. Jahrhundert. Dieses neue Story-Kapitel, das schon bald erscheinen wird, erweitert das Spiel mit neuen Missionen in der Oase, die an der legendären Weihrauchstraße lag und wirtschaftlich bedeutend war.

In der Wüste gehen wir Basims Vergangenheit weiter auf den Grund und beginnen die Suche nach seinem verschollnen Vater. Zusätzlich gibt es neue Aufträge, Räuberlager und Herausforderungen zu meistern. Um die neue Region mit Style zu erkunden, werden sogar weitere Parkour-Verbesserungen hinzugefügt. Altbekannte Mechaniken wie ein freier Sprung per Knopfdruck kommt endlich zurück. Dies ermöglicht nicht nur flüssigere Bewegungen sondern auch dynamischeres Gameplay mit mehr Einfluss von uns Spieler:innen.

Nachdem erst vor Kurzem die Erweiterung für Assassin’s Creed Shadows: Die Klauen von Awaji erschienen ist, bleibt das Franchise nun regelmäßig im Gespräch. Schön zusehen, dass auch ältere Assassin’s Creed Spiele nach langer Zeit wieder zu neuem Leben erweckt werden.

Assassin’s Creed Mirage: Tal der Erinnerung soll uns ca. sechs Stunden neuen Inhalt in der Wüstenumgebung bringen und ist ab dem 18.November verfügbar.