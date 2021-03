Play at Home: Sony bietet PlayStation-Spiele gratis an, auch ohne PS Plus

Gute Nachrichten für alle, die ihre Spielebibliothek auf der PlayStation 4 schon rauf und runter gespielt haben! Sony kündigt die Play At Home Initiative an und verschenkt in diesen Zeiten, in denen wir leben, einfach mal ein paar Spiele – mehr im offiziellen Blogpost. Seht selbst:

Play At Home 2021 – Danke, Sony!

Wer sich jetzt in den PS Store einwählt, kann sich aktuell Astro Bot: Rescue Mission, Subnautica, ABZU, Enter the Gungeon, Moss, Paper Beast, Rez Infinite, The Witness und Thumper völlig kostenfrei in die eigene Bibliothek holen. Das Beste daran: Ihr müsst nicht mal ein PS Plus-Mitglied dafür sein – das ist Sonys Beitrag zur Pandemiebekämpfung 2021, wie es aussieht. Eingangs war ausschließlich Ratchet & Clank für PS4 (bis 31. März noch zu haben!) erhältlich, und wenig später soll noch Horizon: Zero Dawn zum Angebot stoßen. Was haltet ihr davon? Ich finde das klasse!