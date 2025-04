PITAKA MagEZ Case 2 Test: Schlanker Schutz fürs iPad ohne Einschränkungen

Der Hersteller verspricht dabei eine nahtlose Integration mit Apples Ökosystem – ihr sollt jederzeit alle Funktionen nutzen können, ohne die Hülle abnehmen zu müssen. Besonders hervorzuheben ist die Verwendung von Aramidfasern in Luft- und Raumfahrtqualität, die nicht nur für Robustheit, sondern auch für ein angenehmes Tragegefühl sorgen sollen. Klingt vielversprechend – schauen wir uns das Produkt genauer an!

PITAKA bietet mit dem MagEZ Case 2 eine ultraschlanke Lösung an, die volle Kompatibilität mit Apples Zubehör verspricht. Wie sich das Case in der Praxis schlägt, erfahrt ihr in diesem Test! Auf der offiziellen Website merkt man gleich, das ist eine Schutzhülle, die sich als perfekte Ergänzung für euer Tablet positioniert. Mit einem klaren Fokus richtet sich das Produkt an alle, die ihr iPad vielseitig einsetzen und dabei auf vollen Schutz nicht verzichten möchten. Die Hülle wurde speziell für diejenigen entwickelt, die:

Das erste Probieren

Einen cooleren ersten Eindruck gibt es kaum – so leicht und so robust, das kennt man selten von solchen Hüllen. Das PITAKA MagEZ Case 2 präsentiert sich in einer ansprechenden Kombination aus Polyurethan und Aramidfaser, was ihm einen technischen, aber dennoch eleganten Look verleiht. Die Textur der Oberfläche ist leicht angeraut und bietet dadurch einen sicheren Griff – keine Kleinigkeit bei einem wertvollen Tablet wie dem iPad Pro. Mit einem Gewicht von nur 82 Gramm für die 11-Zoll-Variante bzw. 115 Gramm für die 12,9-Zoll-Version ist die Hülle erfreulich leicht. Trotz der geringen Dicke von nur 9,1 mm (11″) bzw. 9,2 mm (12,9″) vermittelt das Case einen stabilen Eindruck.

Die Präzision der Aussparungen für Kamera, Buttons und Anschlüsse ist hoch – dementsprechend sind auch diese Buttons und peripheren Dinge geschützt. Ein wenig mehr Kraft braucht ihr beim Drücken, aber der Schutz ist das allemal wert! Das Anbringen des MagEZ Case 2 gestaltet sich denkbar einfach: Euer iPad wird in die passgenaue Form eingesetzt und sitzt sofort perfekt. Dabei ist besonders angenehm, dass die Hülle die Magneten des iPads nicht blockiert, sondern diese mit eigenen eingebauten Magneten sogar noch verstärkt. Die Anschlüsse sind allesamt zugänglich, und auch die obere Kante, an der der Apple Pencil magnetisch haftet und aufgeladen wird, bleibt funktional. Sehr cool!

Das MagEZ Case 2 im Alltag

Im täglichen Gebrauch überzeugt das PITAKA MagEZ Case 2 größtenteils durch seine Unauffälligkeit – und das ist als Kompliment zu verstehen. Denn eine gute Hülle sollte die Nutzung des Geräts nicht beeinträchtigen, sondern verbessern. Mit der minimalen Materialstärke trägt das Case kaum auf, und das iPad Pro fühlt sich nach wie vor schlank und elegant an. Besonders beeindruckend ist die nahtlose Kompatibilität mit dem Apple Magic Keyboard oder einem MagEZ Folio 2 von PITAKA. Dank der eingebauten starken Magnete dockt das iPad mit der Hülle problemlos an – ganz ohne die nervige Prozedur des ständigen Hüllen-Abnehmens. Die Verbindung ist dabei stabil genug, um das iPad sicher zu halten, selbst wenn ihr zwischen verschiedenen Arbeitspositionen wechselt. Auch das Zuklappen des Keyboards funktioniert wie vom Hersteller versprochen einwandfrei, ihr könnt iPad und Keyboard wie ein Buch zusammenklappen und unterwegs mitnehmen.

Der erhöhte Rand um die Kamera ist ein durchdachtes Detail, das im Alltag wertvolle Dienste leistet. Er schützt die empfindlichen Kameraobjektive zuverlässig, wenn ihr das iPad auf eine Oberfläche legt. Die texturierte Oberfläche der Hülle sorgt zudem für einen sicheren Griff und verhindert das Rutschen des Tablets beim Arbeiten – ein nicht zu unterschätzender Vorteil gegenüber dem nackten Glas-Aluminium-Design des iPads. Etwas, das sich als äußerst praktisch erweist: Das MagEZ Case 2 behindert nicht das kabellose Laden des Apple Pencil. Ihr könnt den Stift wie gewohnt an der magnetischen Ladestelle des iPads anbringen und aufladen, ohne die Hülle abnehmen zu müssen. Zu beachten ist allerdings, dass die Hülle nicht mit Apple Pencil Skins oder anderen Stift-Hüllen kompatibel ist – hier müsst ihr euch für eines der beiden Accessoires entscheiden. Und eine Spur lockerer sitzt der Pencil außerdem, nur zur Info.

Was aufgefallen ist

Bei der Nutzung des MagEZ Case 2 über einen längeren Zeitraum fallen einige Details besonders auf. Die Verarbeitungsqualität ist durchweg hochwertig – es gibt keine scharfen Kanten, unsaubere Übergänge oder wackelige Teile. Die Passform ist makellos, was für die Qualitätskontrolle bei PITAKA spricht. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Haptik. Die texturierte Oberfläche sorgt nicht nur für einen sicheren Griff, sondern fühlt sich auch angenehm an. Hier unterscheidet sich die Hülle deutlich von günstigeren Plastik-Alternativen, die oft glatt und rutschig sind oder sich billig anfühlen. Die erhöhten Ränder zum Schutz des Displays könnten für manche Nutzer ein zweischneidiges Schwert sein.

Einerseits schützen sie das wertvolle iPad-Display effektiv vor Kratzern, wenn es mit dem Display nach unten abgelegt wird. Andererseits können diese Kanten beim Wischen vom Rand ein wenig stören – ein kleiner Kompromiss zugunsten des Schutzes. Bei einigen PITAKA-Produkten war das schon der Fall, wiederum andere haben genau diesen Kritikpunkt bereits entschärft. Sehr praktisch ist auch die Möglichkeit, das iPad mit der Hülle an kompatiblen Ständern wie dem PitaFlow for Tablets-System magnetisch zu befestigen. Dies eröffnet zusätzliche Einsatzszenarien wie die Nutzung als Desktop-Computer, zum Zeichnen oder Schreiben in verschiedenen Winkeln oder für mobiles Arbeiten.

Die „Technik“ der Hülle

Technisch gesehen ist das PITAKA MagEZ Case 2 ein kleines Meisterwerk der Material- und Designkunst. Die verwendeten Aramidfasern in Luft- und Raumfahrtqualität sind nicht nur extrem widerstandsfähig, sondern auch bemerkenswert leicht. Sie sorgen für eine exzellente Kombination aus Schutz und Tragekomfort. Alle Abmessungen des Cases sprechen eine deutliche Sprache in Sachen Präzision: Für das 11-Zoll iPad Pro kommt das Case auf 250,34 mm × 174,87 mm × 9,1 mm bei 82 Gramm, während die 12,9-Zoll-Variante 283,36 mm × 211,36 mm × 9,2 mm bei 115 Gramm misst. Das bedeutet, dass die Hülle nur minimal dicker ist als das iPad selbst – ein Kunststück, wenn man bedenkt, dass sie trotzdem ausreichend Schutz bieten soll. Die eingebauten Magnete sind stark genug, um das iPad sicher am Magic Keyboard oder an kompatiblen Ständern wie dem MagEZ Stand zu halten.

Dies macht die Hülle besonders vielseitig einsetzbar, da ihr zwischen verschiedenen Setups wechseln könnt, ohne die Hülle abnehmen zu müssen. Ein kleiner Hinweis am Rande: Wenn ihr zusätzlich eine Displayschutzfolie verwenden möchtet, sollte diese nicht dicker als 0,12 mm sein, damit die magnetische Verbindung optimal funktioniert. Bemerkenswert ist auch der Verzicht auf eigene Stromversorgung oder komplizierte Bluetooth-Verbindungen – die gesamte Funktionalität wird rein mechanisch durch die clevere Konstruktion erreicht. Das minimiert potenzielle Fehlerquellen und verlängert die Lebensdauer des Produkts. PITAKA gibt übrigens zwei Jahre Garantie auf das MagEZ Case 2, was ein Statement für die Qualität und Haltbarkeit des Produkts ist und vom Selbstvertrauen des Herstellers zeugt. Die Vergangenheit lehrte uns bereits: Ja, PITAKA-Produkte halten ganz schön lange!