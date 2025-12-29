Pikmin 3 Deluxe (Nintendo Switch 2) wurde bewertet

Pan European Game Information hat eine Switch 2-Version von Pikmin 3 Deluxe bewertet. Da kommt was auf uns zu!

Zu Pikmin 3 Deluxe

Pikmin 3 Deluxe ist, wie es der Name bereits sagt, eine verbesserte Version des Wii U-Titels Pikmin 3. Sie wurde am 30. Oktober 2020 für Switch veröffentlicht. Nintendo hat noch keine Pläne zur Veröffentlichung einer Switch 2-Version des Spiels angekündigt. Pikmin 4, das am 21. Juli 2023 für Switch veröffentlicht wurde, erhielt kürzlich ein kostenloses Update, das neue Decor Pikmin von Pikmin Bloom, eine In-Game-Kamera, zwei neue Schwierigkeitsanpassungen und andere Verbesserungen, aber keine Switch 2-spezifische Upgrades hinzufügte.

Hier ist eine Übersicht über Pikmin 3 Deluxe, und auch unseren Test könnt ihr lesen. Worum geht’s? Züchtet einen Trupp von entzückenden, pflanzenähnlichen Pikmin, um eine seltsame Welt zu durchqueren und euren Planeten zu retten. Befehligt einen fähigen Trupp verschiedener Arten von Pikmin, um Hindernisse strategisch zu überwinden, Kreaturen zu besiegen und Nahrung für euren hungernden Heimatplaneten zu finden! Wir können sogar einen zweiten Spieler mitbringen, um Aufgaben aufzuteilen, während wir eine Welt erkunden, die aus einer kleinen Perspektive riesig erscheint.