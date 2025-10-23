Pikmin 4 (Nintendo Switch) bekommt überraschendes, großes Update

Ein Pikmin 4 -Update im November führt neue Dekor-Pikmin einführen, die überall versteckt sind und zu Pikmin Bloom übertragen werden können.

Über das Pikmin 4-Update

Mehr als zwei Jahre nach seiner Veröffentlichung aktualisiert Nintendo Pikmin 4 (zu unserem Test) mit neuen Modi und Optionen. Der Echtzeit-Strategietitel erhält auch eine In-Game-Kamera zum Aufnisten von Bildern und zwei neue Optionen, um den Schwierigkeitsgrad des Spiels anzupassen. Seht mehr im Trailer!