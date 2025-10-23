Pikmin 4 (Nintendo Switch) bekommt überraschendes, großes Update
Ein Pikmin 4-Update im November führt neue Dekor-Pikmin einführen, die überall versteckt sind und zu Pikmin Bloom übertragen werden können.
Über das Pikmin 4-Update
Mehr als zwei Jahre nach seiner Veröffentlichung aktualisiert Nintendo Pikmin 4 (zu unserem Test) mit neuen Modi und Optionen. Der Echtzeit-Strategietitel erhält auch eine In-Game-Kamera zum Aufnisten von Bildern und zwei neue Optionen, um den Schwierigkeitsgrad des Spiels anzupassen. Seht mehr im Trailer!
Dieses kostenlose Pikmin 4-Update fügt laut Nintendo Folgendes hinzu:
- Dekor-Pikmin: Ursprünglich in der Pikmin Bloom-Smart-App erschienen marschieren diese neugierigen Gestalten in den Haupttitel. Dekor-Pikmin (wie der Name schon sagt) sind kleine Helfer, die irgendeine Form von Dekoration tragen, die in der Welt zu finden sind – wir können sehen, wie sie etwas wie ein Aufziehspielzeug, einen Donut, einen Schneehut und vieles mehr tragen. Dekor Pikmin, die ihr im neuen Pikmin 4-Update gesammelt habt, können auch auf eure Mannschaft in Pikmin Bloom übertragen werden, einschließlich einiger, die völlig neu sind!
- Feldkamera: Macht stilvolle Fotos von eurem Charakter, eurem Team und was auch immer euch mit dieser neuen Funktion einfällt. Stellt die Szene mit verschiedenen Winkeln ein, versteckt Charaktere und dekoriert eure Bilder mit Filtern, Rahmen und Stempeln. Die Kamera kann sogar der Schlüssel sein, um Dekor-Pikmin zu eurer Crew hinzuzufügen …
- Neue Kreaturen-Aktivitätsstufen: Bewegt euch in eurem eigenen Tempo und genießt den neuen entspannten Modus, in dem Kreaturen nicht angreifen, es sei denn, ihr greift sie an, oder ihr geht die Dinge im feurigen Wild-Modus etwas anders an. Diese Modi können beim Starten eines neuen Spiels ausgewählt oder jederzeit in den Spieleinstellungen geändert werden.
Jetzt wissen wir also, wofür die beiden süßen Videos im Vorfeld da waren!
