Persona wird 30: Was hält das nächste Kapitel bereit?

Die Website von Sega und Atlus‘ Persona zum 30-jährigen Jubiläum erwähnt „das nächste Kapitel“ der Serie, das fanden Fans heraus.

Persona wird 30

Persona feiert sein 30-Jahres-Jubiläum im Jahr 2026, wobei Sega verspricht, den Anlass mit „Sonderveranstaltungen, Jubiläumsartikeln und mehr“ zu feiern. Bisher hat Atlus Persona 4 Revival angekündigt, irgendwann nach April 2026 zu veröffentlichen, aber es ist die unangekündigte Persona 6, auf die sich die Fans am meisten gefreut haben, wenn man bedenkt, dass Persona 5 jetzt fast ein Jahrzehnt alt ist. Möglicherweise erhöht die Wahrscheinlichkeit von Nachrichten an dieser Front das Google-Snippet für die offizielle Persona-Website zum 30-jährigen Jubiläum. Wie von Social-Media-Nutzern entdeckt, lautet das Snippet wie folgt:

„2026 markiert das 30-jährige Jubiläum von Persona! Feiern Sie die Reise, während wir das nächste Kapitel der Serie einschlagen.“ Die Website selbst erwähnt offenbar kein „nächstes Kapitel“. Der Wortlaut könnte natürlich auf verschiedene Arten interpretiert werden, aber angesichts der Bedeutung des Jubiläums wäre es nicht verwunderlich, wenn Atlus sich dafür entscheiden würde, den nächsten vollständigen Beitrag bald anzukündigen. Persona 6 befindet sich Berichten zufolge schon seit einiger Zeit in der Entwicklung, wobei Insider zuvor behauptet haben, dass es wahrscheinlich um das 30-jährige Jubiläum herum eingetaktet wird – auch für Xbox.