Patapon 3 kommt demnächst für aktuelle PlayStation-Konsolen

Patapon 3 könnte bald in die PlayStation Plus Classics-Bibliothek aufgenommen werden. Ein gutes Zeichen für die Zukunft des Franchise?

Über Patapon 3 auf PSN

Orbis Patches, eine Website, die PS4-Spiel-Updates verfolgt, hat kürzlich einen PSN-Eintrag für Patapon 3 im Backend von Sony entdeckt. Eigentlich nur eine Frage der Zeit, denn: Während die ersten beiden Spiele der PSP-Serie mit 4K-Grafik für PS4 bereits remastert wurden und derzeit mit PlayStation Plus Premium verfügbar sind, muss der dritte Eintrag in der Serie erst noch für Heimkonsolen veröffentlicht werden. Vielleicht erfahren wir demnächst ja mehr dazu?

Wenn das Spiel auf PlayStation Plus zusteuert, könnte es diese Woche angekündigt werden. Sony wird nämlich am 12. Februar das Game Catalog und die Classics-Reihe für Februar enthüllen, und erst kürzlich bestätigte es Pläne, am Mittwoch eine State of Play-Präsentation abzuhalten. Ursprünglich für PSP im Jahr 2007 veröffentlicht, ist Patapon ein rhythmusbasiertes 2D-Rhythmus-Actionspiel, in dem die Spieler eine Armee niedlicher anthropomorpher Augäpfel, die als Patapons bekannt sind, befehligen.