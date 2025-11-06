Overcooked wird tatsächlich zu einer Reality-Show

A24 und Netflix arbeiten für eine neue Videospieladaption zusammen: Overcooked. Diese wird die Form eines ungeskripteten Reality-Kochwettbewerbs annehmen.

Impro trifft Kochen: Overcooked

Wer ein begeisterter Multiplayer-Fan ist, kennt das Game – kein Titel ist gleichzeitig so unterhaltsam und frustrierend wie Overcooked und seine Fortsetzung. Der von Ghost Town Games entwickelte Kochsimulator sorgte 2016 für Wellen für sein stressiges und dennoch unterhaltsames Gameplay. Seitdem sind eine Fortsetzung und ein Remaster erschienen und es bleibt einer der besten Koop-Indie-Titel der letzten Jahre. Jetzt scheint es, dass das Konzept des Spiels seinen Weg zu einer der größten Streaming-Plattformen der Welt macht. In einem exklusiven Bericht von Deadline enthüllte die Verkaufsstelle, dass A24 die Rechte an Overcooked erworben hat und das Spiel zu einem Kochwettbewerb umwandeln möchte. Damit arbeitet Netflix mit dem Unternehmen zusammen, um die Serie zu streamen. Zu diesem Zeitpunkt sind keine offiziellen Kommentare von Netflix oder A24 verfügbar.

Was das Aussehen der Show angeht, so sagt der Bericht, dass sie wohl Serien von Dropout und ähnlichen Kragenweiten ähneln wird. Dennoch werden die fordernden Herausforderungen und das daraus resultierende Chaos bestehen bleiben, die der Schlüssel zum schnellen Erfolg des Spiels waren. Gemma Langford, Oli De-Vine und Phil Duncan von Ghost Town Games und A24 werden die Show als ausführende Produzenten leiten. Es wird interessant sein zu sehen, wie Overcooked in Reality-TV übersetzt wird. Glücklicherweise werden wir dieses Mal nicht diejenigen sein, die kochen und uns stressen. Wenn man bedenkt, wie viel Spaß es macht, den Leuten beim Spielen zuzusehen, wird das definitiv für ein lustiges Fernsehen sorgen. Als Fan von Kochshows empfinde ich Overcooked als eine großartige IP, die man auf diese Weise zum Leben erwecken kann – wir werden hoffentlich bald mehr sehen!